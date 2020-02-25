Libya siyasi görüşmeleri yarın başlayacak

Birleşmiş Milletler, Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın Cenevre'de başlamasının planlandığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM), nezdindeki meşru Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Parlamentosu'nun dün Cenevre'de darbeci Halife Hafter tarafıyla yapılan siyasi görüşmelere katılmayacağını bildirmesinin ardından, BM bugün yeni bir açıklamada bulundu. Açıklamada, Libya siyasi görüşmeleri ilk turunun yarın İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başlamasının planlandığı belirtildi. Libya konulu siyasi görüşmelerin BM himayesinde ve BM Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin ev sahipliğinde gerçekleşeceği aktarılan açıklamada, görüşmeleri takip etmek isteyen uluslararası gazeteciler için akreditasyon sürecinin de başladığı kaydedildi. AA

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