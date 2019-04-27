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28 NİSAN 2019 PAZAR - YIL: 50

Londra Maratonu'nda içi su dolu yosun kapsülü dağıtılacak

27 Nisan 2019, Cumartesi 18:24
Her yıl on binlerce koşucunun katıldığı Londra Maratonu’nda bu sene plastik şişe yerine su kapsülleri dağıtılacak.

Çevreye daha az zarar vermek için alınan karar sayesinde organizatörler plastik şişe kullanımını 2018’e göre 215 bin azaltmayı öngörüyor. Yarışın 23’üncü kilometresine ulaşan sporcular, burada dışı su yosunu özlü bir maddeden yapılmış su kapsülleri alabilecek. Kapsüller ağızda eridiği ve tek seferde yutulabildiği için geride plastik atık bırakmıyor.

Ooho adlı şirket tarafından üretilen kapsüller, su yosunu kullanılarak yapılmasına rağmen şeffaf ve tatsız olma özelliklerine sahip.

Etkinliğin çevreye zararlarını daha da azaltmayı planlayan organizatörler, kapsüllerin yanında yüzde 100 geri dönüştürülmüş plastikten yapılan su şişelerinin de olacağını, bunların yarış sırasında ve sonunda toplanarak geri dönüşüm merkezlerine götürüleceğini açıkladı.

28 Nisan Pazar günü düzenlenecek Londra Maratonu’na 41 binden fazla koşucunun katılması bekleniyor.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Londra Maratonu, kapsül
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