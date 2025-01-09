Los Angeles'taki büyük yangında 5 kişi öldü, çok sayıda yaralı var! - 1 milyon ev ve iş yerine elektrik verilemiyor!

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde şiddetli rüzgarın etkisiyle yayılan orman yangını nedeniyle ölenlerin sayısının 5'e yükseldiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bildirildi.

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 ayrı bölgede devam ettiğini, yangında şimdiye kadar 5 kişinin öldüğünü belirtti.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangın Hollywood bölgesine de sıçradı. ABD basınında yer alan haberlerde, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlü ismin de yangında evlerini kaybettiği aktarıldı.

Yangın nedeniyle bölgede tüm okullar tatil edildi.

Biden, İtalya ziyaretini iptal etti

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlığının son ziyareti olan İtalya gezisini yangınlar nedeniyle iptal etti.

Biden, California Valiliğinin doğal afetle mücadelesini kolaylaştırmak için bir federal afet bildirisi imzaladığını açıkladı.

ABD'deki elektrik kesintilerini takip eden internet sitesi PowerOutage.us'a göre, Los Angeles'ta yaklaşık 1 milyon ev ve iş yerine, alevlerin kontrol altına alınamaması nedeniyle elektrik verilemiyor.

Vali Newsom sosyal medyadan uyardı

California Valisi Gavin Newsom, Los Angeles'ta yarına kadar kontrol altına alınmasının zor olduğu yönünde açıklamalar yapılan yangınla ilgili, sosyal medya hesabından gün boyu uyarılarda bulundu.

Newsom, X platformundaki paylaşımında, "Güney California sakinleri, lütfen bu gece tetikte olun. Yerel yetkilileri dinleyin ve etkilenen bölgelere yakınsanız tahliye olmaya hazır olun." ifadelerine yer verdi.

Yangın bölgesinde 7 bin 500'den fazla itfaiye personelinin çalıştığını belirten Newsom, şunları kaydetti:

"İnsanlar kelimenin tam anlamıyla kaçıyor. Çocuklar okullarını, topluluklar kiliselerini, aileler evlerini kaybetti. Hatta bazıları öldü. Hayat kurtarmak ve bu benzeri görülmemiş yangınları söndürmek için işimize odaklanmaya devam edeceğiz."

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde salı akşamı şiddetli rüzgarların kuru hava koşullarıyla birleşmesi sonucu orman yangınları başlamıştı.

Yangında Pacific Palisades bölgesinde yaklaşık 3 bin hektarlık alanın kül olduğu, bölge sakinleri için tahliye emri verildiği bildirilmişti.

California Valisi Newsom, yaptığı açıklamada, yangına müdahale çalışmalarının devam ettiğini belirtmiş ve Los Angeles'ta "acil durum" ilan etmişti.

Los Angeles'ın Pacific Palisades, Hurst, Eaton ve Woodley bölgelerinde devam eden yangınlarda dün 2 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedilmişti.

Trump, Biden yönetimini hedef aldı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Los Angeles'taki yangınların "Biden ve California Valisi Gavin Newsom ikilisinin berbat beceriksizliği ve kötü yönetimi" sebebiyle çıktığını iddia etti.



Los Angeles'ta yangın musluklarında su olmadığını ve Federal Acil Durum Yönetim Kurumunun (FEMA) parasının bulunmadığını öne süren Trump, "İşte Joe Biden'ın bana bıraktığı bu. Teşekkürler Joe." ifadelerini kullandı.

Trump, California yönetiminin çevre politikalarının tatlı suyu sulak alanlara ve vahşi hayata yönlendirdiğini ve bunun yangınla mücadelede kullanılan su kaynaklarını kuruttuğunu iddia ederek, California Valisi Newsom'un istifasını istedi.

Vali Newsom ise CNN'e yaptığı açıklamada, "Bu durumda bile siyaset yapmak istemesi inanılır gibi değil." dedi.

Öte yandan, Beyaz Saray'dan Trump'ın Biden'a yönelik eleştirilerine karşı bir açıklama henüz yapılmadı.

Kanada, yangınla mücadelede ek kaynak sağlamaya hazır

Kanada'da istifa edeceğini açıklayan Başbakan Justin Trudeau, sosyal medya platformu X üzerinden, Los Angeles'taki yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Kanada'nın yangından etkilenen California halkının yanında olduğunu vurgulayan Trudeau, ülkesinde çıkan orman yangınlarında California'dan gelen destekleri hatırlattı.

Trudeau, Kanada'nın yangın söndürme araçlarının California'daki yangınla mücadele çalışmalarına halihazırda destek verdiğini kaydederek "ABD'li komşularımıza daha fazla kaynak sağlamak için hazırda bekliyoruz." ifadesini kullandı.