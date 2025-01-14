Los Angeles yangını sorgulanıyor

ABD’li sinema oyuncusu ve yönetmen Mel Gibson, Los Angeles’ta devam eden orman yangınları için “korkunç teoriler üretebileceğini” ancak bunların yerine yangınları söndürme sırasında ortaya çıkan “su eksikliğini” dile getirmenin uygun olacağını söyledi.

ABD-Los Angeles'taki büyük afette ölü sayısı 24'e yükseldi Gibson, Fox News televizyonuna verdiği röportajda, Los Angeles’taki yangınlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Malibu bölgesinde 14,5 milyon dolarlık evi yanan 69 yaşındaki Hollywood yıldızı, yangınlar için “Aklımdan her türlü korkunç teoriyi, komplo teorilerini ve daha fazlasını üretebilirim ancak su eksikliği, rüzgâr koşulları ve yangını başlatmaya hazır, istekli ve yetenekli insanların olmasını söylemekle yetinmem biraz daha uygun görünüyor.” diye konuştu. Gibson, muhtemel yangın başlatıcıların “görevlendirilmiş mi yoksa sadece kendi istekleriyle mi hareket ettiklerini” sorgulayarak, “Ve sonra bu gibi olaylarda, bir şekilde, yani bilerek mi diye düşünüyorsunuz. Bu, düşünülmesi çılgınca bir şey. Ama insan, akıllarında bir amaç olup olmadığını düşünmeye başlıyor. Ne olabilir? Ne istiyorlar? Boş bir eyalet mi? Bilmiyorum.” ifadelerini kullandı. AA

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