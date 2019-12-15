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Lübnan'da gerginlik Onlarca kişi yaralandı

15 Aralık 2019, Pazar 12:05
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta göstericilerle güvenlik güçleri arasında yaşanan gerginlikler sonucu onlarca kişi yaralandı.

Beyrut'un şehir merkezindeki Şehitler Meydanı'nda toplanan çok sayıda protestocu, yeni hükümeti kurma süreci kapsamında pazartesi günü istişarelerin başlatılacağı beklenen parlamentoya yürümek istedi.

Ancak hükümet karşıtı protesto gösterilerinin başladığı 17 Ekim'den beri bölgeyi güvenlik çemberine alan ordu ve emniyet güçleri, bariyerleri aşmaya çalışan göstericileri göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak engelledi.

Göstericilerden bazıların da taş ve havai fişeklerle karşılık vermesi üzerine Şehitler Meydanı ile yakınındaki caddelerde gecenin geç saatlerine kadar devam eden gerginlik ve kovalamacalar sonucu her iki taraftan onlarca kişi yaralandı.

Emniyetin sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, olaylarda yaralanan çok sayıda güvenlik güçlerine meydanlarda müdahale edildiği ve 20'sinin ise hastanelere nakledildiği belirtildi.

Lübnan Sivil Savunma Birimleri ise olaylarda yaralanan göstericilerden 54 kişiye müdahale ettikleri ve 36'sını da yakın hastanelere ulaştırdıklarını aktardı.

Bu arada sosyal medya aktivistleri, bugün öğleden sonra Şehitler Meydanı'nda düzenlenecek protesto gösterilerine katılımın yoğun olması çağrılarında bulunuyor.

Başkentte yer alan Şehitler Meydanı'ndaki protestocuların sayıları artarken, ülkenin diğer bazı bölgelerinde de meydanlarda gösteri düzenleme ve yolları kesme eylemlerinde bulunuldu.

Lübnan'da 17 Ekim'de ekonomik durum ve vergilere karşı başlayan protestolar, Başbakan Hariri'nin istifasına yol açmıştı. Gösterilere 13 gün direnen Hariri, 29 Ekim'de istifasını sunmak zorunda kalmıştı.

Ülke genelinde protestolarını sürdüren göstericilerin, iç savaşın sona erdiği 1990'dan bu yana yönetimi paylaşan siyasi partilerin oluşturduğu kabine yerine teknokratlardan oluşan bağımsız ve küçültülmüş bir hükümet kurulması, erken seçime gidilmesi, yolsuzluğa bulaşan yöneticilerin yargılanması talepleri bulunuyor.

AA

Etiketler: lübnan, gösteri
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