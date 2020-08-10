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10 AĞUSTOS 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Lübnan'da patlamanın ardından Adalet Bakanı istifa etti

10 Ağustos 2020, Pazartesi 13:46
Lübnan'da Adalet Bakanı Mari Kloud Necm da Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sundu. Beyrut Limanı'nda yaşanan felakete tepki olarak istifa eden bakan sayısı 3 oldu.

Lübnan'da Adalet Bakanı Mari Kloud Necm da Beyrut Limanı'ndaki şiddetli patlamanın ardından istifasını sundu.

Bakan Necm, Beyrut Limanı'nda geçen hafta meydana gelen büyük patlama sonrasında bugün gelişmeleri ele almak üzere gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısı öncesinde istifasını açıkladı.

Beyrut Limanı'ndaki patlama ve başkentte düzenlenen protestolar üzerine bu kararı aldığını söyleyen Necm, dün istifalarını duyuran Enformasyon Bakanı Menal Abdussamed ve Çevre Bakanı Damianos Kattar'dan sonra Başbakan Hassan Diyab'a istifasını sunan üçüncü bakan oldu.

Beyrut'ta şiddetli patlamaya tepki olarak şu ana kadar bakanların dışında 6 milletvekili de istifa etmişti.

Bu arada bugün Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleştirilmesi beklenen Bakanlar Kurulu toplantısının, son dakikada değişikliğe gidilerek Hükümet Sarayı’nda yapılacağı öğrenildi.

AA

Etiketler: Lübnan, patlama, Adalet Bakanı
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