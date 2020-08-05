Lübnan yönetiminden 'birlik' mesajı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesinin, Beyrut Limanı'ndaki patlama için soruşturma yapma, sorumluluları ve ihmalkar davrananları cezalandırma konusunda kararlı olduğunu söyledi.

"Soruşturma sonuçlarının şeffaf bir şekilde ilan edileceğini ve yetkili mahkemeye sunulacağını" ifade eden Avn, Lübnan Yüksek Yardım Komisyonu'na kapsamlı bir çalışma yapma ve patlamadan zarar görenlere tazminat verilmesi için yoğun çaba gösterme çağrısında bulundu.

Güvenlik birimleri, sağlık çalışanları, itfaiyeciler ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarından övgüyle söz eden Avn, Lübnan'a yardım gönderen ülkelere de teşekkür etti.

Avn, ülkesinin büyük bir ekonomik krizin içinden geçtiğini hatırlatarak, hastanelere destek verilmesi ve yıkılan yerlerin yeniden imar edilmesi konusunda hızlı hareket edilmesi çağrısında bulundu.