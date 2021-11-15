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15 KASIM 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Lukaşenko: Herkesi evlerine göndermeye hazırız

15 Kasım 2021, Pazartesi 13:38
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Anayasa Çalışma Grubu üyeleriyle yaptığı toplantıda, Belarus-Polonya sınırındaki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Polonya’nın hem içeride hem de Avrupa Birliği (AB) ile sorunları olduğunu dile getiren Lukaşenko, "Biz sınırlarımızda sorun istemiyoruz. Bu bizim için kesinlikle zarar. Bu zavallı insanların Minsk’te, Grodno’da, özellikle de sınır muhafızlarının sıkılaştırılmış rejimde çalıştığı sınırda dolaşmasına, halkımızı zorlamasına ihtiyacımız yok." ifadelerini kullandı.

"Herkesi evlerine göndermeye hazırız"

Belarus tarafının sınırda bekleyenlerin birikmesini önlemek için her şeyi yaptığını vurgulayan Lukaşenko, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gitmeyi düşünmekten vazgeçip ana vatanlarına dönmek isteyenlere yardım etmeye hazır olduklarını belirtti.

"Herkesi evlerine götürecek Belavia (Belarus Havayolları) dahil uçaklara bindirmeye hazırız fakat şunu söylemeliyim ki bu insanlar çok inatçı, hiç kimse geri dönmek istemiyor." diye konuşan Lukaşenko, bu insanları ana vatanlarına geri göndermeye ikna etmek için aktif bir çalışma yaptıklarına da dikkati çekti.

Kısa bir süre önce Almanya’da Münih şehri yönetiminin, sınırdaki bu kimseleri almak istediğine dair öneride bulunduğunu hatırlatan Lukaşenko, Polonya’nın izin vermesi halinde bir koridor açarak uçaklarla bu insanları Münih’e götürebilecekleri teklifinde bulundu.

Belarus-Polonya sınırında 8 Kasım’dan bu yana, Avrupa’ya göçme arayışıyla Irak ve Suriye'den gelerek Belarus üzerinden Polonya’ya geçmeye çalışan, arasında önemli sayıda çocuk ve kadının bulunduğu 2 binin üzerinde kişi bekleyişini sürdürüyor.

AA

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