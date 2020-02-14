M-5 karayolu rejimin elinde

Rusya, Türkiye ile gerilimin devam ettiği İdlib’in güneyinden geçen stratejik önemdeki M5 karayolunun Suriye ordusunun kontrolü altına alındığını doğruladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Suriye’de Halep’i güney şehirleri ile (Hama, Humus ve Şam) bağlayan hayati önemdeki ulaşım koridoru olan M5 şu an teröristlerden temizlenmiş durumda” denildi. Gazete Duvar’ın haberine göre, Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi’nin Başkanı Yuri Borenkov, bu gelişmenin fiilen, Türkiye’yle Rusya arasındaki Soçi anlaşmasında öngörülen ‘güvenlik bölgesinin oluşturulmuş olduğu’ anlamına geldiğini de söyledi. Söz konusu anlaşmada, Türkiye’nin garantör olduğu silâhlı militanların çatışmasızlık bölgesinden çekilmesi ve böylece M4 ile M5 karayollarının açılması öngörülüyordu. Suriye ordusu, militanların buradan çekilmemesini ve ateşkes ihlâllerini son operasyonlarına gerekçe göstermişti.

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ABD: İdlib’de anlaşma, Libya’da destek yok

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Washington ve Ankara’nın NATO ve ABD’nin İdlib’de daha somut adımlar atması gerektiği yönünde bir anlaşmaya varmadığını belirtti. Amerika’nın Sesi’nin Pentagon muhabiri Carla Babb’ın bildirdiğine göre, Pentagon sözcüsü Alyssa Farah, Türk medyasında çıkan haberlere atfen, “Bu türden bir anlaşma yapılmadı” açıklamasında bulundu. Ayrıca ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ayaküstü selamlaştığını, ikili bir görüşme yapmadıklarını söyledi. Türkiye’deki ajanslar, Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın NATO karargahında ABD’li mevkidaşı Mark Esper’le görüştüğünü, görüşmede Suriye ve Irak’taki güvenlik ve savunma konularıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu, İdlib’le ilgili hem ABD hem de NATO’nun daha somut katkılarda bulunmasının öneminin ifade edildiğini belirtmişti.