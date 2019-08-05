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5 AĞUSTOS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

Macaristan'dan çocuk teşviği: 3 çocuğu olana 31 bin euro

05 Ağustos 2019, Pazartesi 14:01
Avrupa Birliği’nin nüfus olarak orta büyüklükteki ülkeleri arasında yerini alan Macaristan, azalan nüfusunu arttırabilmek için 3 çocuk yapan Macar ailelere yaklaşık 31 bin euro destek verme kararı aldı.

Mültecileri ülkesinde istemeyen ve bu konuda başta Almanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkelerden yoğun eleştiri alan Macaristan, azalan nüfusunu attırmanın çözümü olarak 3 çocuk yapan Macar ailelere 10 milyon forint (yaklaşık 31 bin euro) destek verme kararı aldı. Macar hükümeti, evli çiftlere üç çocuğu varsa geri ödemeleri gerekmeyen yaklaşık 31 bin euro (191 bin TL) geri ödemesiz kredi veriyor.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, genç nüfusun Macaristan’ı terk ederek daha fazla para kazanılan Batı Avrupa ülkelerine (Almanya, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Hollanda, Belçika, Fransa, İrlanda) göçenlerin yüzünden ülke nüfusunun 10 milyonun altına düşmesine daha fazla tahammül edemeyince yeni kararlar almak zorunda kaldı.

Macaristan’da doğum oranlarının ölüm oranlarının yıllık bazda 40 bin kişi geride kalması ve genç nüfusun Batı Avrupa ülkelerine göçmesini önlemenin yanı sıra, evli çiftlerin en az 3 çocuk sahibi olmasının teşvik etmeye giden Orban hükümeti, yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle oldukça ümitli.

Çıkarılan kanun planlarının arasında, ev satın alımlarını desteklemeye yönelik kredi programı, geniş ailelere yönelik araçlara sübvansiyonlar ve en az dört çocuğu olan kadınlar için ömür boyu kişisel vergi indirimi de yer alıyor.

Etiketler: Macaristan, çocuk, teşvik
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