Macron’a başörtüsü mektubu

Fransa’da başörtülü Müslüman kadın kendisine sözlü saldırıda bulunan ve başörtüsünü çıkarmasını isteyen milletvekili hakkında suç duyurusunda bulunacak.

Fransa’da başörtülü Müslüman kadının kendisine sözlü saldırıda bulunan ve başörtüsünü çıkarmasını isteyen aşırı sağcı milletvekili Julien Odoul hakkında Dijon Savcılığına ve Paris Mahkemesi’ne suç duyurusunda bulunacağı belirtildi. Le Monde gazetesinde yayımlanan açık mektupta, aralarında ünlü Fransız aktör Omar Sy ve gazeteci Alain Gresh’in de bulunduğu 90 akademisyen, sanatçı, yönetmen, aktör ve gazeteci, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’dan, Odoul’un birkaç gün Müslüman kadına yaptığı sözlü saldırısını kınamasını istemişti.

‘Müslümanlar, ayrımcılığa maruz kalmamalı’

İnsanların dinî aidiyetleri dolayısıyla hakarete ve saldırıya uğramasının ve ırkçılığa maruz kalmasının kabul edilemeyeceği belirtilen mektupta, Macron’un başörtülü veya başörtüsüz Müslüman kadınların toplumda yeri olduğunu, Müslümanların ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini açıklaması gerektiği ifade edilmişti. Mektupta, sağcı ve solcu siyasetçilerin de laikliği kullanarak özellikle Müslüman kadınlara ayrımcılık yapmaktan kaçınmadığının altı çizilmişti. Aşırı sağcı Odoul, geçen hafta Besançon’da düzenlenen bir toplantıda Müslüman kadından oğlunun yanında başörtüsünü çıkarmasını istemişti ve kendisine sözlü saldırıda bulunmuştu.