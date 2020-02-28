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28 ŞUBAT 2020 CUMA - YIL: 51

Macron'dan İdlib açıklaması

28 Şubat 2020, Cuma 00:54
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını belirterek, "Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal." dedi.

Napoli kentinde düzenlenen "35. İtalya-Fransa Hükümetlerarası Zirve"nin ardından İtalya Başbakanı Conte ile Macron ortak basın toplantısı düzenledi.

Ev sahibi Başbakan Conte, bu zirveyle iki ülke arasındaki sorunların giderilmesi gerektiği konusunda fikir birliği oluştuğunu söyledi.

"Fransa ve İtalya, AB'yi güçlendirmek için beraber çalışmak istiyor." diyen Conte, ekonomi, iklim değişikliği ve göç gibi konularda Fransa ile çalışmanın önemli olduğunu ifade etti.

Conte, İtalya ile Fransa arasında 86 milyar avroluk ticaret hacmi bulunduğuna dikkati çekerek, iki ülke ekonomilerinin birbirlerini tamamlayıcı nitelikte olduğunu vurguladı. 

Libya konusunda, Berlin sürecinin esas alınması gerektiğinin altını çizen Conte, bu konuda yapılan çalışmaların hızlanması gerektiğini kaydetti.

Conte, Libya'da barışın sağlanması gerektiğine işaret ederek, Suriye'de de askeri çözümle bir sonuca varılamayacağını söyledi.

İtalya hükümetin "büyük bir sorumlulukla" yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiğine değinen Conte, "Sınırların kapatılması, geri dönüşü olmayan ekonomik ve uygulanamaz hasar olacaktır." dedi.

"BMGK bu konuda sorumluluğunu almalı"

Konuk lider Macron ise Libya konusunda İtalya ile yakın çalıştıklarını ve Fransa-İtalya arasındaki askeri iş birliğinin güçleneceğini ifade etti.

Suriye ve özellikle İdlib'de son günlerde yaşananları kınadığını vurgulayan Macron, şöyle devam etti:

"Esed rejimi ve destekçilerinin düzenlediği saldırılar, terörle mücadeleye yönelik değil bu aynı zamanda insani bir skandal. Sağlık merkezlerinin yıkılması, uluslararası insani hukukun ihlal edilmesi ve sivillere yönelik saldırılar kabul edilemez. BMGK bu konuda sorumluluğunu almalı."

Macron, yeni tip koronavirüs ile mücadele eden İtalya ile dayanışma içerisinde olduğunu vurgulayarak, "Koronavirüs sorunu ancak uluslararası ve Avrupa düzeyinde bir koordinasyonla çözülebilir." dedi.

Fransa'da virüs salgınını yönetmek için kriz masası oluşturulduğunu açıklayan Macron, uzmanlara göre virüsle mücadele etmek için sınırları kapatmanın etkili bir yöntem olmadığını belirtti.

Macron, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu yönde bir görüşü bulunduğunu, bu nedenle sınırları kapatmayacaklarını kaydetti.

Basın toplantısı öncesinde iki ülke arasında eğitim, savunma ve ekonomi alanında bazı anlaşmalar imzalandı.

AA

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