'Macron kontrolünü kaybetti'

Fransa’da eski Cumhurbaşkanı adayı, aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve milletvekili Melenchon, Macron’a, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tartışmasında destek vermeyeceğini, Macron’un durumun kontrolünü tamamen kaybettiğini bildirdi.

Haddini ziyadesiyle aşan Macron'a tepkiler çığ gibi büyüyor Fransa’da eski Cumhurbaşkanı adayı, aşırı sol hareket "Boyun Eğmeyen Fransa"'nın lideri ve Bouches-du-Rhone bölgesi milletvekili Jean-Luc Melenchon, France "Inter" radyosuna verdiği mülakatta, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’u defalarca desteklediğini ancak artık yapabileceği en iyi şeyin sessiz kalmak olacağını dile getirdi. Fransa Cumhurbaşkanının, Suriye ve Libya’da karşı karşıya geldiği Türkiye ile niye NATO’da müttefik olduğunu sorgulamadığını ileri süren Melenchon, "Dün akşam Cumhurbaşkanı (Macron) kimsenin sebebini anlamadığı bir dizi tweet attı. Macron durumun kontrolünü tamamen kaybetti." ifadelerini kullandı. "Fransa alay konusu oldu" Aşırı solcu lider, "Cumhurbaşkanı şimdi destek dilenmek yerine, stratejisinin ne olacağını düşünse iyi olur. Fransa alay konusu olmuş, (Macron) twit atmak dışında ne yapmayı planlıyor?" ifadelerine yer verdi. AA

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