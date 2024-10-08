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8 EKİM 2024 SALI - YIL: 55

Macron'un "İsrail'e silah ambargosu" çağrısına AB Yüksek Temsilci Borrell'den de destek geldi

08 Ekim 2024, Salı 12:04
Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e silah ambargosu çağrısı yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a destek verdi.

Borrell, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan olayların birinci yılı dolayısıyla düzenlenen oturumda Macron'un "İsrail'e silah sevkiyatına son verilmesi çağrısına" ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu çağrıya destek veren Borrell, "Hepimiz çok fazla ölü olduğunu söylüyoruz ancak ölü sayısı artmaya devam ediyor. İşte bu nedenle Fransa Cumhurbaşkanı'nın yakın zamanda aldığı ve kapsamlı tartışmalara konu olan pozisyon gibi bir pozisyon almak çok önemlidir." dedi.

Macron'un İsrail'e silah ambargosu çağrısı

Macron, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında kullanacağı silah sevkiyatını durdurma çağrısında bulunmuştu.

Bölgede önceliğin siyasi çözüme geri dönmek olduğunu ve Gazze'deki saldırılarda kullanılacak silahlara ambargo uygulanması gerektiğini belirten Macron, İsrail'in, uluslararası hukuk ve insani hukuka uyarak kendisini savunması gerektiğini ifade etmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Macron'un bu açıklamalarına sert çıkmış, vekilleri ve başta İran'a karşı "medeniyet" için savaştığını savunarak, Batılı liderlerin İsrail'e silah ambargosu çağrılarını "ayıp" diye nitelemişti.

Elysee Sarayı'ndan Netanyahu’nun ifadelerine ilişkin yapılan açıklamada ise Fransa'nın İsrail'in sarsılmaz dostu olduğu vurgulanarak, "Netanyahu'nun sözleri çok aşırıya kaçıyor ve bunun, Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla alakası yok." ifadesi kullanılmıştı.

AA

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