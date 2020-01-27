Madagaskar'da sel felaketi: 26 ölü

Afrika'nın güneydoğu kıyısındaki ada ülkesi Madagaskar'da sağanak yağmurlar sonucu oluşan sel baskınlarında 26 kişi öldü. Eski Fransız kolonisinde 15 kişinin kaybolduğu, yüzlerce kişinin ise evlerini terk etmek zorunda kaldığı açıklandı.

Yolların kapanmasından dolayı afet bölgelerine yardım götürülmesinde güçlüklerle karşılaşılıyor. Temel gıda maddelerinin hızla tükendiği adada sivil toplum kuruluşları kıtlık tehlikesi ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulunuyor. Ada ülkesinde yağmur sezonu ekimden nisana kadar sürüyor. Küresel ısınma nedeniyle sel baskını riski artan bölgede çarpık şehirleşme ve alt yapı yetersizliği de sel baskınlarının etkisini artırıyor. Yağmur mevsiminde tropik fırtınalar ve siklonlar görülüyor. Geçen ay ülkenin kuzeybatısını etkisi altına alan Belna siklonu en az iki kişinin ölmesine ve yüzlerce kişinin tahliye edilmesine neden olmuştu. Euronews Türkçe

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