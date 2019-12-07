Mali'de metrobüs hattı inşa edilecek

Türk şirketi, Mali'nin başkenti Bamako'ya metrobüs hattı inşa edecek. Söz konusu metrobüs hatındaki yolcuğun 35 dakika sürmesi hedefleniyor.

Türk şirtketi, Mali'nin başkenti Bamako'da metrobüs hattı inşa edecek. Yerel basındaki haberlere göre, Türk şirketi Kalyon AŞ. yetkilileriyle Mali yönetimi arasında Bamako'da 18 duraklı metrobüs hattı inşa edilmesine dair mutabakat muhtırası imzalandı. Anlaşmanın imzalarını Mali Ulaştırma ve Kentsel Mobilite Bakanı İbrahima Abdoul Ly ile Kalyon Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Kemal Kalyoncu attı. 18 DURAKLI METROBÜS HATTI GELİYOR Anlaşma, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirme iradesini gerçekleştirme üzerine kuruldu. Kalyon Grup yetkililerinin, Bamako'ya yapacağı ziyaretin ardından şehrin bir ucundan diğerine uzanacak, ulaşımı kolaylaştıracak 18 duraklı metrobüs hattının inşaatı başlayacak. Söz konusu metrobüs hatındaki yolcuğun 35 dakika sürmesi hedefleniyor.

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