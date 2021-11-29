Manş Denizi’nde neler oluyor?

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Avrupa’yla düzensiz göç meselesinde iş birliğinin geliştirilememesi durumunda, Fransa’dan İngiltere’ye geçmeye çalışan göçmenlerin vefat ettiği Manş Denizi’nde daha kötü hadiselerin olabileceği” konusunda uyarıda bulundu.

Patel, düzensiz göçmen sorununa ilişkin Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin’le 25 Kasım’da yaptıkları telefon görüşmesinin “yapıcı” olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Defalarca söylediğim gibi hızlı bir çözüm yok, sihirli bir değnek yok. İngiltere bu sorunu tek başına çözemez ve Avrupa genelinde hepimizin adım atması, sorumluluk alması ve kriz zamanında birlikte çalışması gerekiyor. Karşılaştığımız zorluktan geri durmayacağız ve önümüzdeki hafta Avrupalı ortaklarla daha fazla iş birliği için baskı yapmaya devam edeceğim çünkü bunu yapmamak önümüzdeki kış aylarında dondurucu suda daha kötü hadiselere yol açabilir.” Fransa’dan Manş Denizi üzerinden İngiltere’ye geçmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin 24 Kasım’da batması sonucu, aralarında 5 kadın ve 1 kız çocuğunun bulunduğu en az 27 düzensiz göçmen vefat etmişti. AA

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