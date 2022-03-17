Mariupol Vali Yardımcısı: Kentte neredeyse sağlam bina kalmadı

Rus ordusu, Ukrayna'da Kiev, Çernigiv, Harkiv, Mariupol gibi yerleşim birimlerindeki sivil yapılara gece boyunca saldırılar düzenledi.

Ukraynalı yerel yöneticilerin ve resmi kurumların açıklamalarından derlenen bilgilere göre, Rus ordusu, uçak ve füzelerle saldırılarını sürdürerek ülkedeki sivil yapıları hedef aldı.

Çernigiv Valisi Vyaçeslav Çaus, şehrin Ruslar tarafından sürekli bombalandığını bildirdi.

Çaus, Rus güçlerinin sivil altyapıları hedef aldığını belirterek son 24 saatte 53 sivilin öldüğünü açıkladı.

Başkenti Kiev'de, Rusların düzenlediği saldırılarda bir apartmana daha roket isabet etmesi sonucu en az bir kişi öldü, üç kişi yaralandı. Ukrayna Acil Durum Servisinden yapılan açıklamaya göre, Kiev'deki binanın 16. katına isabet eden roket büyük hasara yol açtı, 30'a yakın kişi tahliye edildi.

Harkiv'e bağlı Merefa kentinde de bir eğitim kurumuna füze isabet etti. Olayda can kaybı yaşanmazken, patlama nedeniyle binada yangın çıktı.

Mariupol Vali Yardımcısı Sergey Orlov, kentte neredeyse sağlam bina kalmadığını açıkladı.

Konutların yaklaşık yüzde 90'ının bombardımanda hedef alındığını belirten Orlov, binaların ya tamamen yıkıldığını ya da hasar gördüğünü kaydetti.

"Rus ordusu 14 bin asker, 86 uçak, 108 helikopter, 444 tank kaybetti"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Rus ordusunun 24 Şubat-17 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 86 uçak, 108 helikopter, 444 tank, 1435 zırhlı araç, 201 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 864 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 11 İHA da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​