Mekke’de camiler Pazar günü açılıyor

Suudi Arabistan merkezli Sabq gazetesinin haberinde, İslami İşler, Davet ve İrşat Bakanlığı Mekke şubesinin şehirdeki 1560 cami ve mescidi pazar günü sabah namazında ibadete açmak için hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Haberde, camiler ibadete açıldığında saflar ve namaz kılanlar arasında boşluk bırakılması ve tek seferlik seccadelerin kullanılması gibi önleyici tedbirlerin alınacağı belirtildi. Resmi kaynaklardan Mekke’de camilerin açılmasıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Suudi Arabistan, 31 Mayıs’ta 2 aylık aranın ardından Mekke hariç ülke genelindeki camilerin ibadete açıldığını duyurmuştu. AA

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