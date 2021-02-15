Menem Müslüman mezarlığına defnedildi

Arjantin Ulusal Kongresi’nde Eski Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem’e cenaze töreni düzenleniyor. Cenazesi Başşehir Buenos Aires’in merkezindeki Kongre binasına getirilen Menem’e, başta ailesi olmak üzere siyasiler ve sevenleri veda ediyor.

Menem’in tabutu Kongreye getirildiğinde Devlet Başkan Yardımcısı ve Senato Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner Kongrede hazır bulundu. Halka açık düzenlenen törende siyasilerin yanı sıra Menem’in sevenleri de Kongre binasının önünde kendisine veda etmek için uzun kuyruklar oluşturdu. Öğlen saatlerine kadar sürecek törenin ardından Menem’in cenazesinin gece saatlerinde, Buenos Aires eyaletindeki Müslüman mezarlığına, 15 Mart 1999’da helikopter kazasında ölen oğlu Carlos Facundo Menem’in yanına defnedilmesi bekleniyor. Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Menem’in vefatı dolayısıyla Devlet Başkanı Fernandez’in Arjantin’de 3 gün ulusal yas ilân etme kararı aldığı duyuruldu. Menem, 1989-1999 yıllarında Arjantin’de devlet başkanlığı görevini yürütmüştü. AA

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