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Mescid-i Aksa İmam Hatibi 85 yaşındaki Şeyh İkrime Sabri de İsrail tarafından gözaltına alındı

02 Ağustos 2024, Cuma 22:22
İsrail polisi, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi (85) işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evinde gözaltına aldı.

Şeyh İkrime Sabri'nin bir aile üyesi, İsrail polisinin çok sayıda birlik ve sivil polisle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki evine gelerek Mescid-i Aksa İmam Hatibi'ni gözaltına aldığı bilgisini paylaştı. İsrail polisi de yaptığı yazılı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri'nin evinden alınarak ifadesinin alınması için bölge mahkemesine götürüldüğünü duyurdu.

İsrail, cuma hutbesinde Heniyye'ye dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi hakkında soruşturma başlatmıştı.

Aşırı sağcı görüşleriyle öne çıkan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Şeyh İkrime Sabri hakkında başlatılan soruşturmaya destek verdiğini belirtmişti.

İçişleri Bakanı Moshe Arbel de Şeyh İkrime Sabri'nin Doğu Kudüs'teki "oturum izninin" (ikamet izni) iptal edilerek şehirden çıkarılmasının planlandığını açıklamıştı. Arbel, Başsavcı Gali Baharav-Miara'ya gönderdiği mektupta Sabri'nin "oturum iznini" iptal etmeyi planladığını iletmişti.

İsrail makamları, son yıllarda Şeyh İkrime Sabri’yi birçok kez gözaltına almış, soruşturmaya tabi tutmuş, Mescid-i Aksa'ya girişine engel getirmiş ve yurt dışına çıkış yasağı koymuştu.

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te kalıcı oturum statüsündeki Filistinlilerin oturumunu iptal ederek onları işgal altındaki Batı Şeria'ya gitmeye zorluyor.

Hamas: Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri'nin gözaltına alınması Filistinli alimlere yönelik doğrudan saldırıdır

Hamas, İran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye cuma hutbesinde dua eden Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'nin İsrail tarafından gözaltına alınmasını alimlere yönelik doğrudan saldırı şeklinde niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist işgalci yetkililerin, Mescid-i Aksa vaizi Şeyh İkrime Sabri'yi cuma hutbesi verdikten ve şehit mücahit İsmail Heniyye için yas tuttuktan sonra gözaltına almasını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

"Şeyh Sabri'nin gözaltına alınması ve sorgulanması Filistinli alimlere yönelik doğrudan saldırıdır." ifadelerine yer verilen açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın İslami kimliğini savunan "milli ve dini şahsiyetleri ortadan kaldırmayı hedeflediği" vurgulandı.

Hamas, Şeyh Sabri'nin güvenliği ve maruz kalabileceği fiziksel ve psikolojik sorunlardan İsrail'in sorumlu olduğunu açıkladı.

AA

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