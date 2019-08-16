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16 AĞUSTOS 2019 CUMA - YIL: 50

Mescid-i Aksa kırmızı çizgimiz

16 Ağustos 2019, Cuma
Filistin yönetimi, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan’ın dile getirdiği Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesi çağrısını kınayarak “Mescid-i Aksa kırmızı çizgimizdir” dedi.

Filistin yönetimi, İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan’ın dile getirdiği Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesi çağrısını kınadı. Filistin Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Aksa’daki statükoya dokunulmasının sonuçları konusunda İsrail’e uyarıda bulunuldu. Açıklamada, İsrailli Bakan Erdan’ın çağrısına ilişkin, “Filistin halkı ile Arap ve İslâm ümmetinde infial çıkarmayı ve endişeleri arttırmayı amaçlayan bu açıklamaları kınıyoruz” denildi. Mescid-i Aksa’nın kırmızı çizgi olduğu ve ona dokunulmasının kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Kudüs’teki kutsal yerlere, özellikle de Aksa’ya yönelik saldırılarının sorumluluğunu üstlenmesi gerektiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, uluslararası toplumdan İsrail’e girişimlerini durdurması için baskı yapması istenerek, aksi halde kontrol edilemez bir yola girileceği ve riskli sonuçları olacağı ifade edildi.

İsrail yetkilere müdahale ediyor

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Erdan önceki gün Yahudilerin de ibadet etmesi için Mescid-i Aksa’daki statükonun değiştirilmesi gerektiğini söylemişti. Harem-i Şerif’teki statüko, Osmanlı döneminden bu yana Kudüs İslâmî  Vakıflar İdaresindeki Mescid-i Aksa’da sadece Müslümanların ibadet etmelerine izin veriyor.  Her ne kadar Tel Aviv rejimi Harem-i Şerif’teki statükoya saygı duyduğunu iddia etse de Ürdün’e bağlı Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi bu iddiayı reddediyor ve İsrail’in yetkilerine müdahale ettiğini vurguluyor. Mescid-i Aksa ve Kudüs’teki vakıflar, İsrail ile Ürdün arasında 26 Ekim 1994’te imzalanan barış antlaşmasına göre, Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslâmî  Vakıflar İdaresinin himayesinde bulunuyor. Daha önce Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin izni dahilinde Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Yahudiler, 2003’ten bu yana Vakıflar İdaresinin egemenliğini ihlal eden İsrail’in tek taraflı kararı çerçevesinde polis eşliğinde Müslümanların kutsal mabedine giriyor. İsrail makamlarının bu tek taraflı kararını tanımayan Kudüs İslâmî Vakıflar İdaresi, Müslümanların egemenliğini ihlal edici bu tür girişleri baskın olarak tanımlıyor.

AA

Etiketler: Mescid-i Aksa, kırmızı çizgi
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