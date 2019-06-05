Mısır'da silahlı saldırı: 8 polis öldü

Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde bir kontrol noktasına yapılan saldırıda sekiz polis yaşamını yitirdi.

Mısır İçişleri Bakanlığı, verilen karşılık sonucu beş militanın öldürüldüğünü açıkladı. Olay yerinden kaçan bazı saldırganlar ise aranıyor. Saldırı El-Ariş kentinin batısında gerçekleşti. Mısır, Sina Yarımadasındaki cihatçı militanlara karşı yıllardır mücadele veriyor. IŞİD'in bölgedeki kolu, Mısır ordusunun 2013 yılında Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'yi devirmesinin ardından düzenlediği saldırılarda yüzlerce polis ve askerin ölümüne yol açtı. BBC Türkçe

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