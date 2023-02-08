"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 ŞUBAT 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib'den tüm dünyaya depremzedelere yardım çağrısı

08 Şubat 2023, Çarşamba 23:18
Mısır'daki El-Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği bölgeler için tüm dünyayı yardıma davet etti.

Ezher Şeyhi Tayyib, Türkiye'de 10 il ile Suriye'nin kuzeyinde büyük yıkıma ve can kaybına yol açan depremlere ilişkin Twitter hesabından Türkçe, Arapça ve İngilizce paylaşımlarda bulundu.

"Allah'ım savunmasız kullarına sen rahmet eyle." niyazında bulunan Ezher Şeyhi, şunları kaydetti:

"Suriye ve Türkiye'yi vuran şiddetli depremin korkunç manzaraları nedeniyle yüreğimiz acıyla yarıldı. Dünyayı harekete geçmeye, mahsur kalanların imdadına yetişmeye, yaralılara ve evsiz kalanlara yardım eli uzatmaya ve enkaz altından can kurtarmak için acele etmeye çağırıyorum."

AA

Okunma Sayısı: 302
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yürekleri ısıtan, insanımızın halini yansıtan üç küçük hikaye...

    Başkan iki hafta önce uyarmış

    Havadan gıda ikmali yapılmalı

    Karamollaoğlu: OHAL sansür aracı olmasın - Gün, topyekûn seferberlik günüdür

    SPK: Yatırım ve emeklilik fonları işlemleri durduruldu

    ''Allah razı olsun. Hızır Aleyhisselam’ı çağırdım siz geldiniz''

    Kurumlar engelleniyor

    Depremde tek adam rejimi de çöktü

    AB Direktörü Hans Das: İki-üç gün çok hayati, çok kritik

    Prof. Dr. Alaaddin Başar vefat etti

    DHA Hatay muhabiri ailesiyle birlikte vefat etti

    Türkiye'deki depremzedeler için Azerbaycan hastanelerinde 2 bin yatak ayrıldı

    Grafik tasarımcı Abrar Sabbah'tan Charlie Hebdo alçaklığına anlamlı cevap

    AKUT: Eğitimsiz gönüllüler ve yalan ihbarlar müdahaleleri sekteye uğratıyor

    Mısır'daki Ezher Kurumu Şeyhi Ahmed et-Tayyib'den tüm dünyaya depremzedelere yardım çağrısı

    Afetzede öğrencilere yönelik alınan yeni kararlar açıklandı

    Twitter yetkilileriyle toplantı yapıldı

    ABD Savunma Bakanlığı: George HW Bush uçak gemisi deprem bölgesine yardım için Türkiye’ye gidiyor

    10 ili etkileyen büyük depremde 3. gün: 9057 kişi vefat etti, 52979 kişi yaralandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    40 saat sonra ilan edilen OHAL’in hedefi ne?
    Osman ZENGİN

    Ali Demir ve Serpil Üzmez’e, Allah rahmet eylesin…
    M. Latif SALİHOĞLU

    Gaflette yakalayan depremler
    Risale-i Nur'dan

    Bir kısım hatalar arzı hiddete getiriyor
    Cevher İLHAN

    İktidar enkaz altında
    Ali FERŞADOĞLU

    Hepimiz suçlu değil miyiz?
    Mikail YAPRAK

    Deprem dersleri
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Şüphe kası ve kalp pası
    Süleyman KÖSMENE

    Depremi önceden keşfetmek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.