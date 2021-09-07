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7 EYLÜL 2021 SALI - YIL: 52

Mülteci çocuklar okulsuz kaldı

07 Eylül 2021, Salı 17:31
1,2 milyonla en çok mülteci çocuğa ev sahipliği yapan Türkiye’de mülteci çocuklar okula gidemiyor, atölyeler çocuk işçilerle dolu.

Mülteci çocuklarının ancak kayıtlı oldukları şehirlerde okula gitemeleri mümkün. Ancak mülteci aileler iş bulabilmek için başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlere geliyorlar. Bu sebeple de çok sayıda mülteci çocuk okula gidemiyor. Pandemi yüzünden 2 yıl eğitimden mahrum kalan mülteci çocuklar şimdi de okul kapılarından geri çevriliyor. Tükenmez Haber’in haberine göre 2019 yılında İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle birlikte ‘İstanbul’da kaydı bulunmayan Suriyeliler’in kayıtlı oldukları şehirlere gönderilmesi’ kararı alındı. Bu kararla birlikte kayıtlı oldukları illerin dışında bulunan mülteciler eğitim ve sağlık hakkından da faydalanamadı. Ancak genelgeye rağmen İstanbul dışına gönderilen mültecilerin birçoğu gittikleri yerlerde işsizlik sebebiyle hayatlarını sürdürebilmek için geri döndü.

ÇOCUKLAR EĞİTİM HAKKINDAN MAHRUM KALDI

Bu genelge sebebiyle de çok sayıda mülteci çocuk okula gidemiyor. Pandemi yüzünden 2 yıl eğitimden mahrum kalan mülteci çocuklar şimdi de okul kapılarından geri çevriliyor. Özellikle çok sayıda Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapan İstanbul’un İkitelli ilçesinde görüştüğümüz mülteci kadınlar çocuklarını okula kayıt yaptıramamaktan şikâyetçi. Savaşın şiddetlenmesiyle Halep’i terk ederek önce Kilis’e ardından da İstanbul’a gelen Fatma, 10 yaşındaki oğlunun ancak bir sene okula gidebildiğini söylüyor. Kayıt döneminde okula gittiğini, ancak kapıdan geri çevrildiğini söyleyen Fatma, “Oğlum ancak bir sene okula gidebildi. Araya pandemi girdi, 2 senedir okul yüzü görmüyor. Çocuğumun ancak ‘Kilis’te okula gidebileceği’ söylendi, ancak benim evim artık burada, geri dönemem” diyor.

GÜNLÜK 80 TL’YE ÇOCUK İŞÇİ

Çok sayıda ayakkabı ve tekstil imalathanesini barındıran İkitelli’de Suriyeli çocuk işçi Muhammed’le konuşuyoruz. 13 yaşındaki Muhammed daha 3 yaşındayken Türkiye’ye gelmiş. 7 yaşındayken sadece 3 ay okula gidebilmiş. Okula kaydının silindiğini söyleyen Muhammed tekstil atölyesinde işe başlamış. Günlük 80 TL’ye çalışığını söyleyen Muhammed yeniden okula devam etmek istiyor. “3 sene önce okula gidiyordum. Türkçem çok iyi değildi, ama okuma yazma öğreniyordum. Sonrasında okuldan kaydım alındı. Okuldan sonra işe başladım. Yeterli para biriktirince okula geri dönmek istiyorum. Ancak bize ‘geldiğiniz yere gidin’ diyorlar.” Altındağ’da mültecilere yönelik saldırının ardından benzer bir karar da Ankara’da alındı. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı yeni karar doğrultusunda, “2 Eylül 2021 tarihinden geçerli olmak üzere Ankara ili mülki sınırları geçici koruma kaydına kapatıldı. Ankara’daki Suriyeliler kayıtlı olduğu illere gönderilecek”. Bu kararla birlikte Ankara’da yaşayan mülteciler sağlık ve eğitim hakkından yararlanamayacak.

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