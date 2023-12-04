Müslüman seçmenler ABD’de Biden karşıtı kampanya başlattı

ABD’deki Müslümanlar, 2024 başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçiler ile Demokratlar arasında çekişmeli geçeceği öngörülen eyaletlerde, ABD Bakanı Joe Biden’e karşı kampanya yürütüyor.

ABD’den yayın yapan “Axios” haber sitesine göre, bu ülkede yaşayan Müslümanlar, İsrail’in Gazze saldırılarına verdiği destek nedeniyle, “#AbandonBiden” (Biden’i terk et) adıyla bir kampanya başlattı. Michigan eyaletinde bir araya gelen bir grup Müslüman, 2024 başkanlık seçimlerinde Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasındaki yarışın çekişmeli geçmesi beklenen Minnesota, Arizona, Wisconsin, Florida, Georgia, Nevada ve Pennsylvania’da Biden’a karşı seçim kampanyası yürütme kararı aldı. Kampanya organizatörlerinden yapılan açıklamada, “#AbandonBiden kampanyası, yaklaşan 2024 başkanlık seçimlerinde, ‘ateşkes çağrısında ve Filistin’deki masumları koruma konusundaki isteksizliği’ nedeniyle Başkan Biden’a verilen desteği geri çekme çalışmasıdır.” ifadesi kullanıldı. AA

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