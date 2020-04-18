Myanmar'da 25 bin mahkuma af

Myanmar, ülkede 17 Nisan'da başlayan geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle cezaevlerindeki yaklaşık 25 bin mahkumu afla serbest bırakıyor. Af kapsamında ayrıca, idam mahkumlarının cezası ömür boyu hapse çevrildi.

Myanmar Cumhurbaşkanlığı'ndan cuma günü yapılan açıklamada, geleneksel yeni yıl kutlamaları vesilesiyle çıkarılan af kapsamında yaklaşık 25 bin mahkumun serbest bırakılacağı duyuruldu. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı, yeni yılı kutlamak için, insani zemine ve halkın huzuruna saygı duyarak, çeşitli hapishanelerden toplam 24 bin 896 mahkumu affetti." ifadesi kullanıldı.

Cezaevlerindeki mahkumların yaklaşık yüzde 25'inin serbest kalmasını sağlayan karar, her sene yeni yıl kutlamaları dahilinde binlerce mahkuma yıllık af tanıyan Güneydoğu Asya ülkesinde son yıllarda görülen en geniş kapsamlısı oldu.

Cezaevleri Birimi'nden bir yetkili hapishanelerin çok kalabalık olduğunu belirterek, mahkum sayısının azaltılmasının yeni tip koronavirüs salgını ile mücadelede önemli olduğunu söyledi.

Myanmar'da 85 koronavirüs vakası görüldüğü ve 4 kişinin öldüğü açıklanmıştı.

Uluslararası Af Örgütü, Myanmar hükümetine, ülkede fikir özgürlüğü ve protesto hakkını hedef alan baskıcı yasaları değiştirmesi veya yürürlükten kaldırması çağrısında bulunmuştu.

Örgüt, özellikle gazeteci ve aktivistlerin, Covid-19 salgını sırasında gözaltına alınmalarının endişe verici olduğuna işaret ederek, Arakan ve Chin eyaletlerindeki internet kısıtlamasını protesto eden 5 öğrenci aktivistin de cezaevine gönderildiğini hatırlatmıştı.

İnsan hakları grupları, Myanmar’ın aşırı kalabalık cezaevlerinde yargılanmayı bekleyenler de dahil olmak üzere 92 bin kişinin bulunduğunu tahmin ediyor.