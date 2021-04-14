Myanmar'da 6 kişiye idam cezası verildi

Myanmar'da orduya bağlı mahkeme, gözaltında bulunan 6 kişiyi daha idam cezasına çarptırdı.

Myanmar ordusuna ait MRTV televizyonunda yer alan haberde, darbe karşıtı 6 aktivist hakkında, halkı kışkırtanlara ceza öngören 302-1 (b) sayılı ceza kanununu ihlal ettikleri gerekçesiyle idam kararı verildiği yazıldı. İlk idam cezası 10 Nisan'da verildi Askeri mahkeme darbeden bu yana ilk idam cezası kararını 10 Nisan'da vermiş, gözaltındaki darbe karşıtı 19 kişi idam cezasına çarptırılmıştı. Gözaltındaki 19 kişinin, 27 Mart'ta Yangon'da bir askerin öldürülmesinden sorumlu olduğu öne sürülmüştü.

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