Myanmar'da 90 bin kişi yerinden oldu

Myanmar'da darbeyle seçilmiş hükümete el koyan ordunun ülke genelinde darbe karşıtlarına düzenlediği saldırılar ve baskınlar sonucu en az 90 bin kişinin yerinden edildiği bildirildi.

The Irrawaddy gazetesinin Myanmarlı yardım kuruluşlarının raporlarından derlediği bilgilere göre, Myanmar ordusu, son bir aydan fazladır darbe karşıtı etnik silahlı grupların etkin olduğu bölgelerde hava saldırıları ve baskınlar düzenleyerek sivilleri kasti olarak hedef aldı. Buna göre, Sagaing eyaletinde askerlerin darbe karşıtlarına düzenlediği baskınlar sonucu 20 bin kişi evini terk ederek dağlık ve kırsal alanlara sığındı. Myanmar'ın doğusundaki Şan eyaletinde ordunun hava saldırıları sonucu 20 bin sivil yerinden edildi, Kayah eyaletinde etnik silahlı gruplar ve Myanmar ordusu arasında süren çatışmalar sonucu 50 bin sivil evini terk etti.

Ülkede yağmur mevsiminin yaklaşmasından ötürü, evini terk eden sivillerin hala barınacak yer bulamadıkları ve temel gıda ihtiyaçlarını temin edemedikleri kaydedildi. Kayah eyaletinde yardım kuruluşlarının bazı sivillerin barınması için kamp kurduğu, fakat Myanmar ordusunun hava saldırılarıyla bu kampı da yıktığı ifade edildi.