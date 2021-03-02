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2 MART 2021 SALI - YIL: 52

Myanmar'da darbeden bu yana ölen kişi sayısı 30'a yükseldi

02 Mart 2021, Salı 15:00
Myanmar'da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı protestolar sürerken güvenlik güçleri, göstericilere gerçek mermi ve ses bombasıyla müdahale etti. Myanmar'da darbeden bu yana 30 kişi öldü.

Protestocu grupların sosyal medya hesaplarında, Yangon'da bugünkü gösterilerde mermi ile yaralanmış kişilerinin görüntüleri paylaşıldı.

Sosyal medyadaki paylaşımlarda güvenlik güçlerinin kullandığı ses bombalarının kutuları da görüldü.

Lashio kentinde ise protestocuları dağıtan güvenlik güçleri, bir kiliseye baskın düzenleyerek 10 kişiyi gözaltına aldı.

Baskında kilisenin kapısının kırılması görüntüleri basına yansıdı.

Güvenlik güçlerinin 28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara müdahalesi sonucu onlarca protestocunun ölmesinin ardından askeri hükümetin resmi televizyonunda, "göstericileri dağıtırken gerçek mermi kullanılmaması" uyarısı yapılmıştı.

Darbeden bu yana 30 kişi öldü

Öte yandan Myanmar Siyasi Mahkumlara Yardım Kuruluşundan (AAPP) yapılan açıklamada, 1 Şubat askeri darbesine karşı gösterilerin başlamasından bu yana 30 kişinin güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamada ayrıca darbeden bu yana 1213 kişinin gözaltına alındığı ve bu kişilerden 913'ünün hala gözaltında tutulduğu bildirildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, kendine yakın siyasi grupların, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplum, darbeyi kınamış; Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında yer almıştı. ABD, Kanada ve İngiltere, darbede rol oynayan askeri yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamış, güvenlik güçlerinin sert müdahalesi sonucu can kayıpları yaşanınca protestolara katılım artmıştı.

28 Şubat'ta Yangon şehrindeki protestolara güvenlik güçleri, gerçek mermi ve el bombası kullanarak müdahalede bulunmuş ve Birleşmiş Milletlerin açıklamasına göre bir günde 18 protestocu ölmüştü.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler ve gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmaları sürüyor.

AA

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