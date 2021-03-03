Myanmar'da güvenlik güçleri kalabalığa ateş açtı: 6 ölü

Güvenlik güçlerinin kalabalığa açtığı ateşte en az 6 kişinin olay yerinde öldüğünü açıklayan sağlık görevlileri, onlarca kişinin de yaralandığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti.

Myanmar Now haber sitesinin protestolarda bulunan sağlık görevlilerinden edindiği bilgiye göre, binlerce kişinin darbeyi protesto etmek için toplandığı Mandalay'da güvenlik güçleri kalabalığa gerçek mermi ve göz yaşartıcı bombalarla müdahalede bulundu. Güvenlik güçlerinin kalabalığa açtığı ateşte en az 6 kişinin olay yerinde öldüğünü açıklayan sağlık görevlileri, onlarca kişinin de yaralandığını ve bazılarının durumunun kritik olduğunu kaydetti. Protesto grupları, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Ölenler arasında yer alan 19 yaşındaki protestocu kızın sosyal medyaya yansıyan fotoğrafları büyük tepkilere yol açtı. Protestocuların sosyal medyada paylaştığı videolarda güvenlik güçleri, bazı cesetleri askeri araçlara taşırken görüldü. Başkent Nepido ve Yangon şehirlerindeki darbe karşıtı gösteriler de geniş kalabalıklarla devam etti. Yangon'un meydanlarında toplanan çok sayıda protestocu, güvenlik güçlerinin orantısız şiddetini kınarken gözaltında tutulan seçilmiş hükümet üyelerinin serbest bırakılmasını talep etti. AA

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