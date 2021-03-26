"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 MART 2021 CUMA - YIL: 52

Myanmar'da şiddet durmuyor: Darbe protestolarında ölü sayısı 320'ye yükseldi

26 Mart 2021, Cuma 12:11
Myanmar'da askeri darbeye ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı düzenlenen protestolara güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu ölenlerin sayısı 320'ye ulaştı.

Myanmar Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşunun (AAPP) protestolara ilişkin hazırladığı günlük raporda son 24 saatte 34 protestocunun daha öldüğü bildirildi.

Raporda toplam ölü sayısının 320'ye yükseldiği belirtilerek, ölenlerden 264'ünün güvenlik güçlerince vurulduğu ifade edildi.

56 kişinin ölüm nedeninin tespit edilemediği bildirilen raporda, ölenlerin büyük çoğunluğunun 18-24 yaş grubundaki gençlerden oluştuğu kaydedildi.

Kachin eyaletindeki ordu karakolu, etnik silahlı grubun eline geçti

Myanmar'ın Kachin eyaletinde faaliyet gösteren ve askeri yönetime karşı protestocuları koruyacağını açıklayan Kachin Bağımsızlık Ordusu (KIA), eyaletteki bir ordu karakolunu ele geçirdi.

Myanmar Now sitesine konuşan KIA Sözcüsü Naw Bu, gece saatlerinde başlayan ve 11 saat süren çatışmaların ardından Çin sınırındaki Alaw Buam kasabasında yer alan ordu karakolu ve askeri üssü ele geçirmeyi başardıklarını açıkladı.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı.

Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde en az 320 gösterici öldü.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 252
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Süveyş Kanalı'nda son durum?

    Myanmar'da şiddet durmuyor: Darbe protestolarında ölü sayısı 320'ye yükseldi

    Türkiye 2'de 2 yapmak istiyor

    Halkın gündeminden koptular

    Obez çocuk sayısı hızla artıyor

    2020 yılında 21 savaş yaşandı

    Güvensizlik ve istikrarsızlığın sorumlusu kim?

    Ağır hasarlılara kanuni düzenleme şart

    Avrupa'da 3. dalga alarmı!

    Vatandaş faturalarını ödeyemiyor

    'Türkiye'ye bir ziyaret için temas halindeyiz'

    Myanmar’da protestolar sürüyor

    Bilim Kurulu toplantısının ardından Koca'dan açıklamalar

    Merkel'den Türkiye değerlendirmesi

    Biden: 2024 başkanlık seçimlerinde yeniden yarışa gireceğim

    AB Liderler Zirvesi bildirisinde Türkiye değerlendirmesi

    BM, Agnes Callamard'ın ölümle tehdit edildiğini doğruladı

    İsrail işgali hızlandı

    Türkiye'de son 24 saatt

    Hollanda Parlamentosu bomba alarmı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    19 yılda gelinen yer
    Süleyman KÖSMENE

    Berat Gecemiz beratımız olsun
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Kongreye gel, kongreye…
    Genel

    Halkın gündeminden koptular
    Osman ZENGİN

    Kandiliniz değil, Berat Geceniz mübarek olsun!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Her derdin kudsî devası: İman
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Yalnızlık bakanlığı
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik yönetim”le Meclisi ve demokrasiyi felç

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.