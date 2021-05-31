"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Myanmar'daki darbe karışıtları: Arakanlı Müslümanların durumundan endişe duyuyoruz

31 Mayıs 2021, Pazartesi 16:13
Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan milletvekilleri tarafından kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti (NUG), etnik temizlik sonucu Bangladeş'e göç eden Arakanlı Müslümanların durumuna dair endişe duyduklarını açıkladı.

Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan milletvekilleri tarafından kurulan ve "sivil hükümet" olarak tanımlanan Ulusal Birlik Hükümeti'nin (NUG)  sosyal medya hesaplarında paylaşılan yazılı açıklamada, Myanmar'ın uluslararası hukuki sorumluluklarını yerine getirebilmesi için NUG'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) ile iş birliğine hazır olduğu bildirildi.

Açıklamada, UCM'de Myanmar'ın meşru hükümeti olarak temsil edilmenin, NUG'nin görevleri arasında yer aldığı vurgulandı.

Bu kapsamda NUG'nin 1 Şubat askeri darbesinden bu yana Myanmar ordusunun sivillere yönelik işlediği katliam, işkence ve diğer türlü suçların yargıya taşınması konusunda UCM'nin yetkilendirmesini beklediği belirtilen açıklamada, "Bu kapsamda özellikle 2016 ve 2017'de Bangladeş'e sığınan Rohingyaların durumundan çok endişe ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Ulusal Birlik Hükümeti, Myanmar halkının menfaati için UCM ve diğer ilgili taraflarla yakın çalışma talebini yinelemektedir." denildi.

Askeri hükümete karşı "sivil hükümet"

Myanmar'da askeri darbeyle hükümetten indirilen ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii'nin partisi Ulusal Demokrasi Birliği (NLD) milletvekilleri, darbenin ardından askeri hükümeti meşru görmediklerini açıklayarak 16 Nisan'da Ulusal Birlik Hükümetini kurmuştu.

Kendilerini "sivil hükümet" olarak tanıtan NUG, darbe karşıtı sivilleri Myanmar ordusuna karşı korumak için 6 Mayıs'ta Halk Savunma Kuvvetleri (PDF) adı altında ordu kurduklarını ilan etmişti.

Askeri yönetim, NUG ve PDF'yi terör örgütü olarak tanımladıklarını duyurmuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 840 kişi öldü. Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

AA

Okunma Sayısı: 242
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

    DSÖ güçlendirilecek

    NATO dışişleri ve savunma bakanları toplanacak

    Mavi Marmara'daki Alman yolcu: Uluslararası sularda yargısız infazı beklemiyorduk

    "Sigara içenlerin koronavirüs riski yüzde 50 artıyor"

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

    Sovyetlerin 'Büyük Açlık' zulmü unutulmuyor: Milyonlarca Kazak ölüme mahkum edildi

    Fiziksel hareketsizliğe dikkat!

    Bosna Hersek'te yeni toplu mezar tespit edildi

    Milliler, Gine maçına hazır

    Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: 1 kişi öldü, onlarca öğrenci kaçırıldı

    Myanmar'daki darbe karışıtları: Arakanlı Müslümanların durumundan endişe duyuyoruz

    Türkiye ile Yunanistan 'aşı' konusunda anlaştı

    'Sigarayı bırakanların kalp krizi riski neredeyse sıfıra iniyor'

    'Kamu işçisinin en düşük brüt ücreti 4 bin 800 TL olsun'

    Mavi Marmara saldırısında 11 yıl geride kaldı

    Myanmar'daki Müslümanlardan demokrasi ve adalet için yeni adım

    Gözler 'normalleşme adımları'nın ele alınacağı Kabine toplantısında

    ABD, Merkel’i de izlemiş

    Myanmar'da ölen sivillerin sayısı 840'a yükseldi

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Ey zalimler; gideceğiniz yer kabir değil mi?
    Mehmet KARA

    Bu hale nasıl gelindi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Binbaşı Mehmet Kayalar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Said ZEKİ

    “Sizi rahatsız etmeye geldim!”
    Genel

    'Yeni Asya şahıs değil, şahs-ı manevî hareketidir'
    Risale-i Nur'dan

    Beşer, bulaşık eliyle intizamı bozuyor
    Yeni Asya'dan Size

    Hizmetlerimizde merkezi güçlendirelim
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin (ra) hareket metodu yok muydu? -1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.