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Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanları yok sayıyor!

24 Temmuz 2019, Çarşamba 23:58
Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün raporuna göre, Myanmar hükümeti, Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönebilmeleri için yeterli hazırlığı yapmadı.

Myanmar hükümetinin, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların ülkelerine geri dönmeleri için yeterli hazırlığı yapmadığı bildirildi.

Merkezi Avustralya'da bulunan düşünce kuruluşu Avustralya Stratejik Politika Enstitüsünün (ASPI) raporuna göre, Myanmarlı yetkililer, Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların geri dönüşü için yeterli hazırlık yapıldığını dile getirseler de 2017’de Arakan’da tahrip olmuş veya yıkılmış 392 yerleşim yerinden 320'sinde Myanmar'ın yeniden yapılandırma yaptığına dair işaret gözlemlenmedi.

Enstitünün Uluslararası Siber Politika Merkezi, Myanmar’ın Arakan eyaletinde 2017’de yakılan, zarar gören veya tahrip edilen yerleşim yerlerinin mevcut durumunu değerlendirmek için açık kaynak verilerini ve yeni uydu görüntülerini inceledi.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından tespit edilen, 2017’de Arakan’da tahrip edilmiş veya yıkılmış 392 yerleşim yerinin mevcut durumuna yer verilen raporda, yeniden yapılandırma belirtisi olmayan 320’nin üzerinde yerleşim yeri olduğu belirlendi.

Raporda, Arakanlı Müslümanların güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir şekilde Myanmar’a geri dönebilmelerine dayanak sağlayıcı koşulların mevcut olduğu iddialarının desteklenmediği ifade edilerek yarım milyon Arakanlı Müslüman'ın geri dönebilmesi için minimum düzeyde hazırlık yapıldığının uydu analizleri sonucu tespit edildiği vurgulandı.

Arakanlı Müslümanlar için yapılan hazırlıkların yetersizliğinin endişe verici olduğu belirtilen raporda, devam eden şiddetin, istikrarsızlığın, internet ve iletişim teknolojilerindeki kesintilerin ve Arakan’daki güvenlik durumuyla ilgili bilgi eksikliğinin bu endişelere etkisi olduğu kaydedildi.

Raporda, uluslararası toplum, Arakanlı Müslümanlara yönelik güvenli, onurlu ve sürdürülebilir bir gelecek için en iyi çözümün bulunması için çaba göstermeye çağrıldı.

"Myanmar, Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli değil"

Uluslararası Af Örgütü bu ay yaptığı yazılı açıklamada, "Myanmar’ın Arakanlı Müslümanların geri dönmesi için güvenli bir yer olmadığını" kaydetmişti.

Açıklamada, Arakanlı Müslümanların eşitlik, milliyet, hareket özgürlüğü, sağlık hizmeti, eğitim ve iş fırsatlarına erişim gibi haklarının Myanmar hükümeti tarafından sistematik olarak reddedilmeye devam ettiği belirtilmişti.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemlerini başlatmıştı.

BM'ye göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 745 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Bangladeş, ülkedeki Arakanlı mültecilerin yurtlarına dönüşü için Myanmar ile vardığı anlaşmayı uygulamaktan vazgeçerken, uluslararası medya ve yardım kuruluşlarının Arakan bölgesine girişini ciddi oranda kısıtlayan Myanmar hükümeti ise Arakanlı Müslümanların dönüşlerine ilişkin verdiği sözleri yerine getirmedi.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

İnsan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanların güvenli ortam sağlanmadan Myanmar'a dönmelerinin, yeni bir etnik temizlik kampanyasına yol açacağı endişesini taşıyor.

AA

Etiketler: myanmar, arakan
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