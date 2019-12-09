İnsan hakları örgütleri, meslek kuruluşları ve akademisyenlerden oluşan aktivistler “Myanmar’ı Boykot Kampanyası” başlattı.

Bangladeş’te yayım yapan Dhaka Tribune’de yer alan habere göre, kampanyanın internet sitesinden yapılan açıklamada, Myanmar’ı ekonomik, kültürel, diplomatik ve siyasi baskı altına almak amacıyla 10 ülkeden yaklaşık 30 insan hakları örgütünün ortak boykot kampanyası başlattığı belirtildi. Açıklamada, kampanyanın, 9 Aralık Soykırım Kurbanlarını Anma Günü ve Gambiya’nın Uluslararası Adalet Divanı’na başvurusuyla başlayan Arakanlı Müslümanlara (Rohingyalar) yönelik soykırım davasının ilk duruşma gününe denk getirildiği vurgulandı. Nobel Barış Ödülü’nün sahibi Myanmar lideri Aung San Suu Çii’nin ordunun Myanmar’da gerçekleştirdiği katliamlara açıkça kayıtsız kalması ve bunları reddetmesinden ötürü dünya genelinde çok geniş çevrelerce kınandığı kaydedildi. Açıklamada, Arakanlı Müslümanlara yönelik “yok etme politikası” uyguladığına dikkat çekildi. Ankara - aa

El Halil’de Yahudi mahallesi grevi

İsrail’in, işgal altındaki Batı Şeria’nın güneyinde bulunan El Halil’de “Yahudi mahallesi kurulması” projesi nedeniyle şehirde genel greve gidildi. Filistin Ulusal Kurtuluş Hareketi Fetih’in çağrısı üzerine El Halil’deki devlet daireleri ve eğitim kurumlarının yanı sıra özel işletmeler ve dükkanlar da kepenk kapattı. Fetih Hareketi ayrıca Filistinlilerden vakit namazlarını El Halil’deki Harem-i İbrahim Camisi’nde kılmalarını ve İsrail’in Yahudileştirme politikalarına karşı camiyi korumalarını istedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, “İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmedikleri” şeklinde açıklamada bulunmuştu.