Nasır Hastanesinde anestezi ilaçları tükendi - 'İnsani ve tıbbi durum felaket seviyesinde'

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Gazze Şeridi'nin güneyinde Han Yunus'taki Nasır Hastanesinde ameliyathanelerdeki anestezi ilaçlarının tükendiğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin çevresini hedef alıp hareket özgürlüğünü kısıtladığı Nasır Hastanesindeki insani ve tıbbi durumun felaket seviyesine ulaştığını belirtti.

Hastanenin son derece zor şartlar altında personel kapasitesinin yüzde 10'u ile çalışabildiğini belirten Kudra, "Nasır Tıp Kompleksinde ameliyathanelerdeki anestezi ilaçları tükendi, hastanede yiyecek kalmadı." ifadesini kullandı.

Hhasta ve yaralılar için kullanılan ağrı kesici ilaçların da tükendiğini aktaran Kudra, "Hastanedeki yakıt miktarı beş günden az bir süre yeter." açıklamasında bulundu.

Kudra, İsrail'in 111 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğine birçok kez dikkati çekmiş ve hastanelerdeki elektrikli malzemeleri kullanmak için yakıt ulaştırılmasının önemine değinmişti.

Kudra, İsrail'in Gazze'nin kuzey bölgelerindeki hastanelere yaptığının aynısını güneydeki hastanelere yapmasından endişe duyduğunu birçok kez belirtmişti.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin önce çevrelerini bombalamış sonra doğrudan hedef almış, kuşatmış, baskın düzenlemiş ve sağlık personeli ile hastaları alıkoymuştu.

İsrail güçleri hafta başından bu yana Han Yunus kentini ve oradaki hastanelerin çevrelerini yoğun hava saldırıları ve topçu atışlarıyla hedef alırken, kentin güney ve batı bölgelerinde karadan işgalini sürdürüyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bini çocuk, 7 bin 500’ü kadın olmak üzere 25 bin 490 Filistinli öldürüldü, 63 bin 354 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 219’u karadan işgal sürecinde olmak üzere 556 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 373 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 30 Lübnanlı sivil ve 167 Hizbullah mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.