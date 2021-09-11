NATO, Afganistan'dan çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı

NATO, Afganistan görevi ve çekilme sürecine ilişkin soruşturma başlattı. Genel Sekreter Jens Stoltenberg'e göre Afganistan misyonundan gelecekteki benzer görevler için çıkartılması gereken dersler var.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Afganistan görevi ve geri çekilme sürecine ilişkin "kapsamlı bir soruşturma" başlattı.

Alman Welt am Sonntag gazetesi için bir yazı kaleme alan Genel Sekreter, "Son birkaç haftadaki olaylar Afganlar için trajik ve onları destekleyen herkes için şoke edici oldu." dedi.

"Benzer görevler devam edecek"

Afganistan misyonundan gelecekteki benzer görevler için çıkartılması gereken dersler olduğunu vurgulayan, Stoltenberg, "NATO'nun angajmanıyla ilgili olarak şimdi dürüstçe sorulması gereken birçok zor soru var. Bundan ders almalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Genel Sekretere göre, NATO’nun gelecekte benzer görevleri olmaya devam edecek.

"Caydırıcılık çatışmayı önleyebilir"

Jens Stoltenberg, "Afganistan, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın NATO'nun yardımıyla birlikte hareket etmesi gereken son kriz olmayacak. Bize zarar vermek isteyen birileri her zaman olacaktır. Bunu 11 Eylül'de ve o zamandan beri birçok terör saldırılarında gördük." dedi.

Stoltenberg, "Destekleyecek güçlü ve güvenilir silahlı kuvvetler olmadan diplomasi başarısız olur. Caydırıcılık çatışmayı önleyebilir." ifadelerini yazısına ekledi.