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18 TEMMUZ 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

NATO'dan Türkiye, F-35 ve S-400 açıklaması

18 Temmuz 2019, Perşembe 10:55
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır." dedi.

Aspen Enstitüsü tarafından ABD'nin Colorado eyaletinde düzenlenen yıllık güvenlik konferansına katılan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, Rusya'dan S-400 alım sürecini yakından takip ettiklerini ve konuyu ilgili birimler arasında konuştuklarını anlatan Stoltenberg, "Ne tür savunma sistemlerini alacaklarına her bir ülke kendisi karar verir. Fakat NATO için önemli olan şey (bu sistemlerin NATO sistemleriyle) uyumlu çalışıp çalışmamasıdır." ifadesini kullandı.

Stoltenberg ayrıca, "Türkiye'nin aldığı S-400 sistemleri NATO'nun hava savunma sistemine entegre olmayacak çünkü bunlar bir arada çalışabilir sistemler değil. Zaten Türkiye de böyle bir talepte bulunmadı." değerlendirmesini yaptı.

"Bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'den çok daha fazlasıdır"

Stoltenberg, "Türkiye'nin NATO'ya katkısı ve NATO'nun Türkiye ile iş birliği, F-35'lerden çok daha derin ve kapsamlıdır. S-400 meselesini küçümsemiyorum ancak bir NATO müttefiki olarak Türkiye S-400'den çok daha fazlasıdır. Türkiye, DEAŞ'la mücadelede anahtar bir müttefiktir. Türkiye ayrıca Balkanlarda, Kosova'da ve Afganistan'da birçok NATO operasyonlarına katkı sağlıyor. Bir NATO müttefiki olarak Türkiye, S-400'den çok daha fazlasıdır. Türkiye NATO'nun hava savunma sisteminin entegre bir parçasıydı, öyle olmaya da devam edecek. Ancak geldiğimiz noktadan dolayı endişeliyim çünkü Türkiye artık F-35 programının bir parçası olmayacak." diye konuştu.

Türkiye'nin ABD'den Patriot sistemlerini veya İtalya-Fransa ortaklığı Eurosam'dan füze sistemlerini almak maksadıyla birtakım görüşmelerini sürdürdüğünü de kaydeden Stoltenberg, bu görüşmelerin önemine vurgu yaptı.

"Hepimiz bir diğerine bağımlıyız"

S-400 alımının ardından Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması gibi bir tartışmanın olup olmadığı şeklindeki soruya Stoltenberg, "Türkiye önemli bir NATO müttefikidir ve hiçbir müttefik böyle bir konuyu gündeme getirmedi çünkü görüyoruz ki hepimiz bir diğerine bağımlıyız." cevabını verdi.

Stoltenberg, S-400 ile başlayan anlaşmazlığı çözemedikleri durumda da bunun ittifaka etkisinin minimum olması için çalışacaklarını belirtti.

Türkiye'nin S-400'leri almasına ilişkin Beyaz Saray'dan dün yapılan açıklamada, S-400'lerden dolayı Türkiye'nin artık F-35 projesinin parçası olamayacağı kaydedilerek, "ABD, Türkiye ile stratejik ilişkisine halen çok değer vermektedir. NATO müttefikleri olarak ilişkilerimiz çok katmanlıdır ve sadece F-35'lere bağlı değildir." değerlendirmesi yapılmıştı.

Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Türkiye'nin, S-400 alımından dolayı F-35 projesinden çıkarılması için sürecin başlatıldığını kaydederek, "Bununla beraber ABD, Türkiye'nin stratejik ortaklığına halen çok değer vermektedir." açıklamasını yapmıştı.

AA

Etiketler: nato, s-400, f-35
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