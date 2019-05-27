Netanyahu'dan koalisyon çağrısı

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail Evimiz Partisi lideri Liberman'a koalisyon hükümetine katılma konusundaki tavrını gözden geçirme çağrısı yaptı.

İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman'ı koalisyon hükümetinin kurulması konusundaki tavrını gözden geçirmeye çağırdı. Mecliste yaptığı konuşmada Liberman'ı koalisyon hükümetine katılma konusunda ikna edemediğini belirten Netanyahu, "Hâlâ vaktimiz var ve ben bu süre zarfında hükümeti kurmaya çalışacağım." dedi. Ülkeyi yeniden seçim sürecine sürüklemenin gereksiz olduğunu ifade eden Netanyahu, Liberman'a konumunu yeniden gözden geçirme ve hükümetin en kısa sürede kurulması için iş birliği yapma çağrısında bulundu. Netanyahu'nun koalisyon görüşmelerinin başarısızlığa uğraması üzerine partisi Likud'un sunduğu, meclisin feshedilmesini öngören yasa tasarısı ilk oylamadan geçmişti. Tasarı, iki oylamadan daha geçerek kabul edilirse İsrail'de yeniden seçime gidilecek. İsrail Evimiz Partisi, koalisyon hükümetine katılmak için Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudilerin de askere alınmasını zorunlu hale getirecek yasa tasarısının meclisten geçmesini şart koşuyor. AA

Okunma Sayısı: 131

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.