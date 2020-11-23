'Netanyahu, Veliaht Prens Bin Selman'la görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğü bildirildi. İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant, görüşmeyi teyit etti.

Haaretz gazetesinin son dakika olarak geçtiği haberde, Netanyahu'nun dün akşam İsrail istihbarat servisi Mossad’ın Başkanı Yossi Cohen ile birlikte Suudi Arabistan'ın Neom kentine gittiği belirtildi.

Netanyahu'nun burada Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile bir araya geldiği, görüşmede Cohen'in yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da hazır bulunduğu ifade edildi.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi, konuya ilişkin değerlendirme yapmazken, haberi yalanlamaması dikkati çekti.

İsrail basınında daha önce çıkan haberlerde, Suudi Arabistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçiminden sonra Tel Aviv ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmelere başlayacağı iddia edilmişti.

İsrailli Bakan, Netanyahu'nun Suudi Arabistan ziyaretini doğruladı

Öte yandan İsrail Eğitim Bakanı Yoav Gallant, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gizli bir ziyaret yaparak Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile görüştüğünü teyit etti.

Bakan Gallant, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'ı gizlice ziyaret ettiği yönündeki soruya Gallant, "Her ne kadar şu anda yarı resmi bile olsa kamuoyuna yansıyan toplantının, gerçekten yapılmış olması büyük önem taşıyor." cevabını verdi.

İsrail basını, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun dün Suudi Arabistan'a gittiği, burada Veliaht Prens Bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını yazmıştı.