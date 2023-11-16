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16 KASIM 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

'Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var, hükümetinin günleri sayılı'

16 Kasım 2023, Perşembe 12:43
İsrail’de iktidardaki Likud Partisi milletvekili ve yakın zamanda istifa eden eski Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya karşı büyük öfkesi olduğunu ve "hükümetin günlerinin sayılı" olduğunu söyledi.

İsrail’in Kanal 12 televizyonunun aktardığına göre, Netanyahu’nun partisi Likud’dan milletvekili Atbaryan’ın sözleri, kendisine eleştirilerde bulunan bir İsrailli ile yaptığı WhatsApp yazışmasında ortaya çıktı.

İsrailli şahsın Facebook gönderisinde yayımladığı yazışmada, Atbaryan, hükümetteki icraatları ve performansı nedeniyle kendisini eleştiren İsrailli kadınla sohbetinde Başbakan Netanyahu’ya yüklendi.

Hamas’ın İsrail’e yönelik kapsamlı saldırılar düzenlediği 7 Ekim Cumartesi günü yaşanan güvenlik zafiyetinden Netanyahu’yu sorumlu tutan Likud'lu eski bakan, "Kara Cumartesi’ye kadar onun (Netanyahu) Bay Güvenlik olduğundan emindim." ifadelerini kullandı.

Atbaryan, "Netanyahu'ya karşı büyük öfkem var, beni içten içe yakan bir öfke. Netanyahu'ya olan kişisel öfkemi aylardır bastırıyorum, ancak savaşın bitmesinden bir dakika sonra her şeyi açacağım." diye yazdı.

Atbaryan, aynı WhatsApp görüşmesinde, "Bu hükümetin günleri sayılı, bu kesinlikle açık" ifadelerine yer verdi.

İsrailli vekil, daha önce de abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik "etnik temizlik" çağrısı yapmasıyla gündeme gelmişti.

Atbaryan, X sosyal medya hesabından 1 Kasım’da yaptığı açıklama, “Gazze’nin tamamen yeryüzünden silinmesi gerektiği" yönünde ifadeler kullanmıştı.

 

AA

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