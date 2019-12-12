Nijer'de askeri üsse saldırı gerçekleştirildi: 73 ölü

Nijer'de askeri bir üsse yapılan saldırı sonucunda 73 asker öldü.

Ordudan yapılan açıklamada, ülkenin batısında Inates kentinde militanların düzenlediği saldırıda 12 askerin de yaralandığı belirtildi. Nijer Savunma Bakanı Issoufou Katambe BBC'ye yaptığı açıklamada, "çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini" söyledi. Katambe, Mali sınırındaki kentte "şiddetli bir çatışma" yaşandığını, "yüzlerce militanın" üsse saldırdığını kaydetti. Saldırıyı üstlenen olmadı, ancak Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) ile Batı tarzı eğitime karşı olan ve Nijerya merkezli bir İslam devleti kurmayı amaçlayan Boko Haram örgütünün militanlarının bölgede aktif olduğu biliniyor. BBC Türkçe

Okunma Sayısı: 150

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.