Norveç en sıcak kışını yaşıyor

Kuzey Avrupa ülkesi Norveç’te sıcaklıklar mevsim normallerinin 25 derece üzerine çıktı. Norveç’in batı şehirlerinden Sunndalsora, tarihin en sıcak kışını geçiriyor. Sunndalsora köyünde 19 derece ile en yüksek sıcaklık ölçüldü. Bu, Norveç’te kayıtların tutulmaya başlamasından beri kaydedilen en sıcak ocak günü oldu.

Bölge sıcaklığının 19 dereceye yükselmesi, insanları bir yandan korkuturken diğer yandan da bu sıcak havanın keyfini sürmelerine neden oluyor. Bölge halkı tişört ile gezerken bir belediye başkanı, denize girdi. Ancak Norveç tarihinde ilk kez yaşanan bu yüksek sıcaklıklar, bölge halkı ve uzmanları küresel ısınma nedeniyle tedirgin ediyor. BBC Türkçe’de yer alan habere göre denizde yüzdükten sonra basına konuşan ülkenin batısında bulunan Rauma bölgesinin belediye başkanı Yvonne Wold, “Bugün insanlar tişörtleriyle sokağa çıktı. Sıcaklık rekoru kırıldı. İnsanlar normalde Ocak’ın ilk günlerinde kayak yapıyor olurdu. Bugün öyle bir gün olmadı” dedi. Wold, sıcaklığın keyfini çıkarsalar da küresel ısınmaya dair büyük resmin kendilerini endişelendirdiklerini söyledi.

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