"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

NYT'den 2009'daki kazaya ilişkin yeni iddia

20 Ocak 2020, Pazartesi 21:00
New York Times gazetesi, 2009'da Hollanda'da düşen Türk Hava Yolları'na ait (THY) 737-800 tipi Boeing uçağına ilişkin, sorumluluğun uçak firması ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine pilotlara yüklendiğini yazdı.

New York Times gazetesi, 2009'da Hollanda'da düşen Türk Hava Yolları'na ait (THY) 737-800 tipi Boeing uçağına ilişkin, sorumluluğun uçak firması ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin baskısı üzerine pilotlara yüklendiğini ancak kazanın, firmanın "riskli tasarım seçimleri ve hatalı güvenlik değerlendirmeleri"nden kaynaklandığını yazdı.

Gazetenin haberine göre, 9 kişinin öldüğü uçak kazasında Boeing'in sorumluluğu, baskılar üzerine örtbas edildi ve kazanın sorumluluğu pilotlara yüklendi.

New York Times'ın ulaştığı belgelere ve yapılan mülakatlara dayandırılan haberde, Hollandalı yetkililer, Boeing ve ABD'li federal güvenlik yetkililerinin itirazlarının ardından hazırladıkları raporda, uçak firmasına yönelik eleştirilerden kaçındı.

Haberde ayrıca 2009'da düşen THY uçağı ile Boeing 737 Max tipi uçaklarla Endonezya ve Etiyopya'da yaşanan kazalar arasında paralellikler olduğu belirtildi.

Boeing 737-800 tipi THY İstanbul-Amsterdam seferini yapan yolcu uçağı, 2009'da Schiphol Havaalanı'na iniş yaparken tarlaya düşmüş, kazada 9 kişi ölmüştü.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max 8 tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize düşmüştü. 189 kişinin öldüğü kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max 8 tipi yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi ölmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 94
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sen çalış ben yiyeyim düzeni

    Libya’da Hafter’in ateşkes ihlalleri devam ediyor

    ABD ile İran arasında danışıklı dövüş var

    'Âlime saldırı huzura saldırıdır'

    Barış umudu yarım kaldı

    Trump'ın avukatlarından 'Başkan'ı hızlıca aklayın' çağrısı

    Binlerce göçmen Meksika sınırına ulaştı

    EGM: 351 otobüs trafikten men edildi

    'İnternet trafiği normal seyrine dönmüştür'

    Somali'deki saldırıda yaralanan 9 kişi Türkiye'ye getirilecek

    Lübnan'da halk sokaklarda

    'Hafter ile bir daha masaya oturmayacağız'

    Avustralya'da dolu yağışı ve kum fırtınası şoku

    İstanbul'da kar yağışı bekleniyor

    İsrail’den Mescid-i Aksa imamına uzaklaştırma

    Teröristler Afrin ve Azez'e saldırdı: 2 ölü

    'Türkiye'nin mevcudiyeti Libya'daki barış umutlarını arttırmıştır'

    Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul ile ilgili konuştu

    Ceren Özdemir cinayeti davasında karar

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Âlime saldırı huzura saldırıdır'
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni sistem ve bürokrasi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hem yıkıcı, hem kurucu lider(ler)
    Atilla YILMAZ

    “Hükümetin işine karışmayacağız”
    Ahmet BATTAL

    Faizsiz bankacılık çalışmaları hakkında tavzih
    Risale-i Nur'dan

    Emek-sermaye mücadelesine Kur’ânî çözüm
    Genel

    ABD ile İran arasında danışıklı dövüş var
    Genel

    Sen çalış ben yiyeyim düzeni
    Cevat ÇAKIR

    “Ekonomide travmatik yıllar” ikrarı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.