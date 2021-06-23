O kanunu geçirmeyin

VATİKAN, İTALYA’DA PARLAMENTODA TARTIŞILAN EŞCİNSEL HAKLARINA YÖNELİK YASA TASARISINA İLİŞKİN ENDİŞELERİNİ DİPLOMATİK YOLLARDAN İLETTİ.

İtalyan parlamentosunda tartışılan eşcinsel haklarına yönelik yasa tasarısına Vatikan’dan itiraz geldi. Vatikan, İtalya’da parlamentoda tartışılan eşcinsel haklarına yönelik yasa tasarısına ilişkin endişelerini diplomatik yollardan iletti. İtalyan Corriere della Sera gazetesinin haberine göre, Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreteri (Dışişleri Bakanı) Monsenyör Paul Richard Gallagher’ın İtalya’nın Vatikan Büyükelçiliğine gönderdiği diplomatik nota ile kamuoyunda “ddl Zan” olarak da bilinen eşcinsellerin haklarına yönelik yasa tasarısının gözden geçirilmesini istedi. Vatikan Devletlerarası İlişkiler Sekreterliğinin gönderdiği notada, İtalyan parlamentosunda tartışılan yasa tasarısının 1929 tarihli İtalya-Vatikan ilişkilerini düzenleyen Lateran Anlaşması hükümlerini ihlal ettiği belirtildi. Vatikan’ın notasında, İtalyan parlamentosunda görüşülen yasa tasarısının, Lateran Anlaşması’nın Katolik Kilisesi’ne garanti ettiği dinî hürriyeti etkileyebileceği kaydedildi. Kendi ismiyle anılan yasa tasarısını hazırlayan Demokratik Parti milletvekili Alessandro Zan ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yasa tasarısının herhangi bir şekilde dinî hürriyetleri kısıtlamadığını savundu. İtalyan basınında konuya ilişkin haber ve yorumlarda, Vatikan’ın daha önce “eşi benzeri görülmemiş” şekilde İtalya’da görüşülen bir yasa tasarısına ilişkin diplomatik protestoda bulunduğuna işaret edildi. AA

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