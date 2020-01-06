"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 OCAK 2020 SALI - YIL: 50

''Ölümü uçakların sesine tercih ederim''

06 Ocak 2020, Pazartesi 22:25
İdlib'de Esed rejimi ve destekçilerinin saldırılarında çok sayıda aile ferdini kaybeden Um İbrahim, yağmur ve çamur içinde perişan olduklarını, bombardımana gelen uçakların sesini duymaktansa ölmeyi tercih edeceğini anlattı.

Rusya ve Esed rejimi ile İran destekli teröristlerin İdlib'deki sivilleri hedef alan saldırıları sonucu son 1 yılda evlerinden edilen 1 milyon 300 bin sivilin sığındığı Suriye-Türkiye sınır hattı yakınlarındaki hayat mücadelesi daha çetin bir hal aldı. 

Kış soğukları ve devam eden karla karışık yağmur; yakacak, gıda ve barınma alanı yokluğu, pek çok ferdi şehit düşmüş ailelerin çilesini daha da büyütüyor.

İdlib’in Serce köyünü vuran Rus ve rejim uçaklarından kaçarak sınır hattına gelen sivillerden anneanne Um İbrahim de bunlardan biri.

Um İbrahim, iki oğlunu ve kocasını hava saldırılarında kaybettiğini, en sonunda üç kız torununu yanına alıp Türkiye sınır hattındaki çadırlardan birine sığındığını anlattı.

Acılı anneanne evlerini terk etmeden önce yaşadıkları dehşet dolu dönemi şöyle anlattı:

"Her gün 8 helikopter, 6-9 Rus savaş uçağı ve 6-7 rejim uçağı saldırırdı. Kaçtık, ne yapalım? Evimizin her tarafını vurdular. Toplarla da vuruldu. Evin çatısı vuruldu. Köyden çıkmak için bile iki gün sıra bekledik."

"Bir araç geçse uçak zannederim"

Um İbrahim, savaş uçaklarının saçtığı terörü unutamadığını ifade ederek "Yüksek sesle bir araç geçse korkudan titrerim. Uçak zannederim." dedi.

Konuşurken sesi titreyen anneanne, “Ölümü uçakların sesine tercih ederim. Bundan sonra hiçbir uçak sesi duymak istemiyorum.” ifadesini kullandı.

İdlibli anneanne, "Mezarda yatan çocuklarımı göremeyeceğim diye kalbim acıyla eriyor. Onları göremeyeceğim, kalbim buna dayanmıyor." diye konuştu.

Sınır hattına yakın alanda sığındıkları Harbanuş köyünün dağlık alanında bulunduğunu belirten Um İbrahim, "Zaman burada yorgunluk, kahır, yağmur ve çamur içerisinde geçiyor. Evlerimiz yıkıldı." dedi.

İdlibli anneanne, yerleşim yerlerinden uzak oldukları için para getirecek iş de bulamadıklarını, şimdi ekmek alamayacak duruma düştüklerini belirtti. Um İbrahim, "Bir ekmekçiye 35 bin Suriye lirası borcumuz var. Borcu kapatana kadar bize ekmek vermeyecek. Başka birinden ekmek borçlanmaya başladık." ifadesini kullandı.

Um İbrahim, çadırda yer olmadığı için eşyalarının yarısını yağmur altında bırakmak zorunda kaldıklarını dile getirerek "Allah’tan dileğim evlerimize geri dönebilmek. Yeter artık! Çamurda, yağmurda çatısız bir yerde evsizler gibi yaşıyoruz. Bir an önce, ayakta veya yıkılmış fark etmez, evimize dönmek istiyoruz." diye konuştu.

Acılı anneanne, "Bütün dünyadan Suriye’ye yardım etmesini istiyorum. Uçakların ve roketlerin yasaklanmasını istiyoruz." dedi.

AA

Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ortadoğu’da taraflara itidal çağrısı: Gerilimi tırmandırmayın

    Libya’ya asker göndermek riskli

    Bakan Gül’e: ‘Söylediklerinizi savunanları tutukladılar’

    Gelir uçurumu büyüyor

    "Irak'tan çekilmiyoruz''

    Neden intihar ediyorlar?

    Öğrenci işi destek: Kıyafet Kumbarası

    Demokrat Parti 74 yaşında

    Avrupa Birliği olağanüstü toplanıyor

    'Libya'da 115 bin çocuk okula gidemiyor'

    "Tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz"

    Üç ilde ve çok sayıda ilçede eğitime ara verildi

    ''Ölümü uçakların sesine tercih ederim''

    NATO'dan İran açıklaması

    İnşallah kelimesi Almanca sözlüğe girdi

    Erken uyarı niye devreye girmedi?

    İran'dan ABD'ye 'ikinci Vietnam' uyarısı

    ABD, Hafter'i kınadı

    Yangınların aylardır devam ettiği Avustralya'da son durum?

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara izlenimleri
    Ahmet BATTAL

    Yediverene sıfır verenlere
    Genel

    Bakan Gül’e: ‘Söylediklerinizi savunanları tutukladılar’
    Faruk ÇAKIR

    Vaadler gerçekleşse iyi olur
    Cevher İLHAN

    2019’un 2020’ye devrettikleri…
    Süleyman KÖSMENE

    Kırkayağın aklını karıştıran sır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Neden intihar ediyorlar?
    Orhan GÜLER

    “Maslahat için yalan söylemenin hükmünü zaman kaldırmıştır”
    Ali FERŞADOĞLU

    Yalnız başına mukabele edebilir miyiz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.