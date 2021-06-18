“Oy satın aldığını” kabul etti

Japonya’da 2019 seçimlerinde “oy satın aldığı” suçlamalarını kabul eden eski Adalet Bakanı Kawai Katsuyuki, 3 yıl hapis cezasına çaptırıldı.

Tokyo Bölge Mahkemesinde açılan dâvâda, Kawai hakkındaki karar açıklandı. “Oy satın aldığını” kabul eden Kawai’ye 3 yıl hapis cezası ile 12 bin dolar para cezası verildi. Kawai’nin Temmuz 2019’da seçim bölgesi Hiroşima’dan eşinin Danışman Meclisine (Sangiin) seçilebilmesi için 29 milyon yen (266 bin dolar) para verdiği iddia edilmişti. İddianamede adı geçen 100 kişinin 94’ü, o dönem Kawai’den “oy satın alma maksadıyla para aldığını” kabul etmişti. AA

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