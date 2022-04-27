"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 NİSAN 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Pakistan Başbakanı: Washington ile iyi ilişkiler geliştirmeliyiz

27 Nisan 2022, Çarşamba 13:24
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ülkesinin ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını belirterek İslamabad’ın Washington ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Başbakan Şerif, başkent İslamabad'da gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şerif, ülkesinin ABD ile düşmanlığı kaldıramayacağını, İslamabad’ın Washington ile iyi ilişkiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

Eski Başbakan İmran Han'ın düşürülmesinde ABD’yi suçlamasıyla ilgili Şerif, Ulusal Güvenlik Komitesi’nin açıklamasının net olduğunu ve yabancı komplo bulunmadığını ifade etti.

Şerif, yabancı komplo iddialarıyla ilgili, adli komisyon oluşturmayı da düşüneceğini söyledi.

Karaçi’de düzenlenen terör saldırısının ülkeye çok zarar verdiğini dile getiren Şerif, Çin vatandaşlarının güvenliklerinin artırılması konusunda talimat verdiğini kaydetti.

Başbakan Şerif, bir önceki hükümetin Suudi Arabistan politikalarını eleştirerek Riyad’ın yardımlarına atıfta bulundu ve İmran Han hükümetinin Keşmir meselesinin Suudi Arabistan olmadan gündeme getireceğini söylediğini hatırlattı.

Şerif, Başbakan olduktan sonra ilk resmi ziyaretini yarın Suudi Arabistan'a yapacak.

AA

Etiketler: Pakistan Başbakanı, Washington
Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    DEVA Partisi'nden seçim kararı

    Pakistan Başbakanı: Washington ile iyi ilişkiler geliştirmeliyiz

    İsrail, Suriye'ye saldırdı: 9 ölü

    ABD Suriye'deki iki üssünü yeniden faaliyete geçirecek

    Ukrayna'dan Rus ordusunun kayıplarına ilişkin açıklama

    Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'Kadir Gecesi' mesajı

    Meksika: Salgın artık endemik aşamaya geçti

    Veto yetkisini kullanan 5 ülkeden hesap sorulabilecek

    'Kadir Gecesinde her Müslüman kendisiyle yüzleşmelidir'

    Fransa’da Danıştay'dan El Faruk Camisi kararı: Açık kalmaya devam edecek

    Son 24 saatte 14 kişi vefat etti, 2 bin 511 kişinin testi pozitif çıktı

    Bu karar hukuktan döner - Yargı intikam aracı olmamalı

    Risale-i Nur'un yeni mobil uygulamaları hazır - İndirmek için tıklayınız...

    En faizci iktidar

    Çalışanlar enflasyona ezdirilmemeli

    Açlık sınırı asgarî ücrete 1917 TL fark attı

    Samsun hizmet binasında ilk iftar

    Hendrik Wüst: Ezan kaynaştırır

    Herkes için adalet, herkes için demokrasi

    İhlal başvuruları AYM’yi bunalttı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sıra ortak mitinglerde
    Süleyman KÖSMENE

    Kadir Gecenizi tebrik ederiz!
    Risale-i Nur'dan

    Bin aydan hayırlı gece: Leyle-i Kadir
    Ahmet BATTAL

    İstanbul’u kaybettiren Türkiye’yi de kaybettirecek
    Faruk ÇAKIR

    Adaletsizlikle nereye?
    Mikail YAPRAK

    İhyası ömre bedel...
    Genel

    Veto yetkisini kullanan 5 ülkeden hesap sorulabilecek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kurân ve duâ gecesi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Bu karar hukuktan döner - Yargı intikam aracı olmamalı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.