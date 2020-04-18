Pakistan'da camilerde cemaatle namaz yasağı kaldırıldı

Dünyanın en kalabalık ikinci Müslüman nüfusuna sahip Güney Asya ülkesi Pakistan'da koronavirüsün yayılmasının önlenmesine yönelik alınan tedbirler kapsamında camilerde cemaatle namaz kılma yasağı kaldırıldı.

Ancak virüsün yayılmasının önlenmesine ilişkin bir dizi yeni tedbirler getirildi. Karar, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin ülkedeki dini cemaatlerin liderleriyle yaptığı görüşmede alındı. Ramazan ayının başlamasına bir haftadan az bir süre kala alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, "Camilerde gerekli önlemlerin alınması koşuluyla cemaatle namaza izin verilecek" denildi. Reuters'ın haberine göre, camiye gidecek kişilerin maske takma zorunluluğu bulunuyor. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, camilerde cemaatle kılınacak namazlarda, saflardaki kişilerin arasındaki mesafenin en az 2 metre olmasının şart olduğu duyuruldu. Ayrıca camilerin sık sık dezenfekte edilmesinin de getirilen şartlar arasında olduğunun altı çizildi. Koronavirüsün çıkış noktası Çin'e komşu olan Pakistan'da şu ana kadar 7 bin 600'ün üzerinde kişide Covid-19'a rastlanırken virüs kaynaklı 143 kişi vefat etti. Euronews Türkçe

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