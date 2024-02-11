"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2024 PAZAR - YIL: 54

Pakistan'da seçim sonuçlarıyla ilgili son durum?

11 Şubat 2024, Pazar 13:09
Ulusal Mecliste eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi destekli bağımsız milletvekilleri 101, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz ise 75 sandalye elde etti.

Pakistan'da Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise ikinci sırada tamamladı.

Seçim Komisyonunun paylaştığı verilere göre, 266 sandalye için yarışılan Ulusal Mecliste tutuklu PTI destekli bağımsız milletvekilleri 101, PML-N 75 ve Bilaval Butto Zerdari'nin liderliğini yaptığı Pakistan Halk Partisi (PPP) 55 sandalye kazandı.

Ulusal Meclisteki 2 sandalye için seçimler, sırasıyla bir milletvekili adayının ölümü ve oy verme işleminin tamamlanamaması nedeniyle daha sonra gerçekleştirilecek.

Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için 8 Şubat’ta düzenlenen seçimleri, eski Başbakan İmran Han'ın partisi PTI destekli bağımsız milletvekilleri birinci, eski Başbakan Navaz Şerif’in liderliğini yaptığı PML-N ise ikinci sırada tamamladı.

Eyalet meclislerinde sonuçlar

Pencap Eyalet Meclisinde PTI 138, PML-N 137, PPP ise 10 sandalye elde etti.

Hayber Pahtunhva’da Eyalet Meclisi için açıklanan sonuçlara göre, PTI 90 sandalye kazandı, PML-N 5, PPP ise 4 sandalye elde etti. PTI, Hayber Pahtunhva eyaletinde seçimleri açık ara önde tamamladı.

Belucistan Eyalet Meclisinde PPP 11, PML-N 10 ve PTI 6 sandalye kazandı.

Sind Eyalet Meclisinde PPP, seçimi önde tamamladı. Eyalet Meclisinde PTI 13, MQM-P 28 ve PPP 84 sandalye kazandı.

Seçime katılım oranı henüz paylaşılmadı

Seçime katılım oranına ilişkin henüz veri açıklanmadı.

Pakistan'da 2013'te seçime katılım oranı yüzde 55,02, 2018'de yüzde 51,7 olarak gerçekleşmişti.

Ülkede 5 yıl yasama görevini yürütecek Pakistan Ulusal Meclisi ve eyalet meclislerinin seçimi için yerel saatle 8 Şubat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona ermişti.

Son genel seçimler 2018'de yapılmıştı

Pakistan'da son genel seçimler, 25 Temmuz 2018'de yapılmış ve İmran Han hükümeti göreve gelmişti.

Pakistan Ulusal Meclisinde 10 Nisan 2022'de yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Üç dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan 2022'de Mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmiş ve ülkeyi Ağustos 2023'e kadar yönetmişti.

Ülkeyi genel seçimlere kadar yönetecek geçici hükümetin Başbakanı Anvarul Hak Kakar ise 14 Ağustos 2023'te yemin ederek göreve başlamıştı.

AA

Okunma Sayısı: 218
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Bursa 2,5 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırladı

    Pakistan'da seçim sonuçlarıyla ilgili son durum?

    Gazze 128 gündür yoğun saldırı altında

    Uluslararası toplum harekete geçmeli - Gidecek hiçbir yer yok

    Katar, Asya Kupası'nın sahibi oldu

    Galatasaray, maç fazlasıyla lider

    Sınav ücretlerine yüzde 156 zam

    Evleri yağmalıyorlar, yakıyorlar, esirleri idam ediyorlar

    Yine aynı cevap

    Biden: Savaş hukukuna uymayana yardım yok

    Kurtulmuş: Düşürülmedi, düştü

    Gazze'de sağlık merkezlerine yönelik 721 saldırı belgelendi

    Konuşturmadılar

    Bakliyat, geleceğin gıdası

    Allah bu ülkeyi adaletsiz bırakmasın

    İsrail gazetesi: Gazze'deki yıkım "atom bombası'' sonrasına benziyor

    Filistinli futbolcular Güney Afrika'da "özgür Filistin" tezahüratlarıyla karşılandı

    'Tüketiminde dünya ikincisiyiz; 'tek kullanımlık' plastik ürünler sonlandırılsın'

    'ABD, Batı Şeria'daki İsrail askerlerine yaptırım uygulayacak'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gandi’den Mandela’ya Filistin duruşu
    Risale-i Nur'dan

    Eşyanın dizginleri O’nun elindedir
    Hüseyin Kıymık

    Bir musibet geldiği vakit günahsız masumları da yakar
    Osman ZENGİN

    Hüseyin Diker’e rahmetler diliyoruz
    Adnan NACİR

    Bir Feza NASA’lı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sami CEBECİ

    İttihad-ı İslam ve stratejik güç birliği
    Mehmet KARA

    Ders aldık mı?
    Genel

    Uluslararası toplum harekete geçmeli - Gidecek hiçbir yer yok

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.